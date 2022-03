Review: KR Audio VA950 – Krachtig, realistisch en natuurlijk klinkend

KR VA950

De VA950 is een push pull ultralineaire class AB stereo versterker met vier stuks KT150. Dat levert 100 Watt per kanaal op binnen het 1 % vervormingsgebied. Zoals al genoemd is de driver een MOSFET stage. Er zijn vier rca/cinch lijningangen die via reed relais worden geschakeld. Met de fraaie metalen afstandsbediening, die ook geleverd wordt bij de P 135 voorversterker, kan de kanaalselectie en het volume worden geregeld. De VA950 is geïntegreerd, dus een voorversterker is niet nodig. Deze versterker is relatief compact en weegt 25 kg. De uitgangsimpedanties zijn 4 of 8 Ohm.

Een continue ontwikkeling bij versterkers is om de verschillende typen vervorming terug te dringen. Vervorming wil zeggen dat het uitgangssignaal componenten bevat die niet aanwezig zijn bij de input, oftewel het muzikale signaal. De transfercurve geeft dan aan welk verschil er is tussen het ingangs- en uitgangssignaal. Idealiter is die curve een rechte lijn. Een niet-lineaire transferfunctie veroorzaakt intermodulatie en harmonische vervorming. Die zijn onderling gerelateerd. Omdat zeker intermodulatievervorming waarneembaar en storend is, is het zinvol om de transferfunctie zo lineair mogelijk te krijgen. Zeer kort door de bocht veroorzaken buizen en transformatoren afwijkingen in die transferfunctie. Transformatoren vooral omdat ze vroeger niet heel perfect waren. Acrosound was een van de eerste fabrikanten met veel betere transformatoren. Dat is waarneembaar, want een Acrosound versterker klinkt extreem subtiel, gedetailleerd en lineair. Geluid van een hoge kwaliteit dus. Buizen hebben ook geen lineair gedrag en veroorzaken dus ook afwijkingen van de transferfunctie en dus harmonische- en intermodulatievervorming. Het probleem werd onder andere opgelost door de ontwikkeling van de push-pull uitgangsstage (twee eindbuizen per kanaal). Zo’n stage levert een symmetrische transfer karakteristiek op waardoor even-harmonische vervorming verdwijnt. De techniek vond aanvankelijk toepassing bij de toenmalige triode buizen. De later ontwikkelde beam tetrodes en pentodes waren meer lineair. Maar, dat werkt alleen goed met een vaste resistieve belasting. Aangesloten luidsprekers hebben allesbehalve zo’n vaste waarde. Ook de hoge uitgangsweerstand van zulke buizen was niet gunstig voor audio. Bij elkaar was de vervorming dus veel hoger dan bij triode-versterkers. Een volgende techniek bestond uit de toepassing van negatieve terugkoppeling. De transferfunctie wordt daardoor meer lineair en de vervorming neemt af. Ook de uitgangsimpedantie daalt daardoor. De meeste van die technieken zijn te beschouwen als een soort compensatiemechanismen, waarbij de echte oorzaak niet wordt aangepakt. Die zit in de niet-lineariteit van de uitgangsbuis zelf. Als je de screen-grid van een buis koppelt aan een middenaftakking (tap) van een uitgangstransformator, dan ontstaat een ultralineaire configuratie. Bij een bepaalde positie van de middenaftakking (tap) is de curve dan het meest lineair. Op dit punt is de harmonische- en intermodulatievervorming dan minimaal. Het principe van de ultralineaire versterker werd overgenomen door veel fabrikanten. Het patent staat op naam van Alan Blumlein, maar het principe was al eerder bedacht door R. Lackey en R. R. Chilton van het Australian Radio College (1933). Om een versterker te bouwen volgens dit principe moest je dus een licentie hebben. Versterkers volgens het originele patent werden gemaakt door onder andere Acrosound. Fabrikanten als Mullard, Leak, QUAD, McIntosh en Audio Research hadden dan weer variaties op het patent. Vaak in de vorm van distributed loading. Het grootste voordeel van ultralineair is dat de vervorming veel lager is en dat daardoor minder totale terugkoppeling nodig is. Een te hoge mate van terugkoppeling leidt ook weer tot problemen. De versterker is door het ultralineaire principe stabieler en er kunnen ook goedkoper uitgangstrafo’s worden toegepast. Ultralineair is derhalve een algemeen principe geworden en het overgrote deel van de klassieke en moderne buizenversterkers is als zodanig ontworpen.