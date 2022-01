Review: JK Acoustics Integrated 2 AMP

Muziekvoorbeelden

Veel mensen vinden het leuk als er muziekvoorbeelden bij een test worden gebruikt, dus daar gaan we dan. De Noorse jazz pianist, componist, arrangeur, bandleider en zelfs professor, Jan Gunnar Hoff, is bij muziekliefhebbers beter bekend om zijn Hoff Ensemble en dan vooral om het schitterende volstrekt natuurlijk geregistreerde Quiet Winter Night album. Een registratie die is opgenomen door Grammy Award winnende Morten Lindberg in de akoestisch prachtige Sofienberg kerk in Oslo. Quiet Winter Night is één van de redenen waarom ik recent op de denkbeeldige trein der netwerkspelers ben gestapt. Want zelden hoorde ik zo goed de meerwaarde die kan ontstaan wanneer hoge resolutie van A tot Z in een opnameketen wordt doorgevoerd. Meer evenwicht, meer rust/gemak, meer overzicht en een bizarre inzage wat er allemaal muzikaal en in dit geval ook qua ruimtelijkheid gebeurd. Maar waar dit eerste album uit 2012 een hele reeks Noorse Jazz en sessiemuzikanten voor het voetlicht bracht met muziek die zowel jazz, folk en nog veel meer ontsprong. Is er recent eindelijk een echte opvolger uitgebracht! Wederom een opname van de hand van Morten Lindberg en opgenomen in dezelfde Sofienkerk, terwijl ook Jan Gunnar Hoff weer van de partij is. Maar op dit nieuwe project Polarity genaamd, zijn het naast eerstgenoemde nu Armin Jormin op contrasbas en Audun Kleive op drums die schitteren. Gezamenlijk zorgt ook dit trio ervoor dat er wederom muzikale magie uit de luidsprekers stroomt. Polarity gaat meteen al bij het eerste nummer voortvarend van start, waarbij ik bij het hoogst mogelijke formaat DXD (24 bit 352,8 kHz!) mijn adem even letterlijk inhoud. Want hoe vaak komt het voor dat je zelfs al in stereo in de kerk van de opname gekatapulteerd wordt alsof je in een surround opstelling plaats hebt genomen? Compleet met alle reflecties van ieder geluidje en instrument. Maar zijn het ook de natuurlijke timbres en het extreem vloeiende karakter met eindeloos uitsterven en prachtige bovenharmonischen die dit 2L label weer opnieuw op de kaart zet. Daarbij is het gelukkig uiteindelijk vooral de muziek die de absolute hoofdrol opeist, waarbij de slechts drie muzikanten toch voor een grote mate aan afwisseling zorgen. Het is verder ook glashelder dat juist bij dit soort topalbums de meerwaarde van hele goede luidsprekers in combinatie met de best mogelijke versterkers en bronnen het meest duidelijk tot zijn recht komt. Hoewel de beste en duurdere hier aanwezige versterkers nog wel een stuk verder gaan, houdt deze JK Acoustics Integrated 2 AMP zich verder en beter dan vooraf verwacht overeind. Want ook deze versterker is in staat de drums natuurlijk en op gecontroleerde wijze te laten donderen. Daarbij hoor ik de reflecties tegen de kerkwanden kaatsen, ben ik onder de indruk van de natuurlijkheid en de neutrale tonaliteit en het belangrijkst van alles, draai ik het hele album uit waarbij ik vooral naar de muziek luister!