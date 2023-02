Review: IsoTek V5 Elektra – Schone stroom en prachtig geluid

Een mistige ochtend in de herfst

Kent u dat gevoel van een mistige ochtend in de herfst, als de zon zachtjes doorbreekt en de mistsluiers oplost? Dat is waaraan ik dacht toen ik in mijn luie zetel zat te luisteren. Niet dat ik voorheen te klagen had over de prestaties van mijn set. Maar vandaag stelde ik vast dat het aanzienlijk beter kon. Zonder maar iets te veranderen aan de apparatuur of de bekabeling in de set. Zonder dat er iets veranderde aan de klankkleur of het karakter. Het klonk gewoon beter, rustiger en beter gecontroleerd. Enkel en alleen door mijn apparaten in te pluggen in een IsoTec V5 Elektra.