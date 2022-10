Het Britse iFi Audio richt zich sowieso op een jonger publiek dat eerder mobiel luistert en ook niet beschikt over een gigantisch budget. Maar zelfs als je dat weet, lijken de producten van de Zen-familie wel heel scherp geprijsd. Vooral als je bedenkt dat iFi Audio op technisch vlak de zaken toch wel serieus aanpakt. Het gooit niet zomaar een paar chips in een doos om dan te beweren dat ze ongelooflijk veel tijd hebben gestoken in het ontwerpen van iets audiofiel.

Dat komt goed tot uiting in de twee apparaten die we in deze review bekijken. Het eerste is de Zen Air DAC van 99 euro, een no-nonsense DA-convertor om digitale streams om te zetten naar analoog geluid. Het heeft een hoofdtelefoonuitgang. Maar het bezit ook RCA-uitgangen en kan muziek richting een versterker en speakers sturen. De Air DAC kan dus een goedkope oplossing zijn om in betere kwaliteit met je hoofdtelefoon te luisteren aan je computer. Of het kan een upgrade zijn in een bestaand hifi-systeem.

De Zen Stream is een gesofisticeerder apparaat. Het is een streamer die veel streamingopties biedt en die je gebruikt als een digitale bron. De Zen Stream gebruik je bijvoorbeeld om een (oudere) versterker of actieve speakers met digitale ingangen te voorzien van streaming. Of om een pure DAC van een digitale muziekstroom te voorzien. Dat zijn misschien nichetoepassingen, maar het apparaat bezit wel unieke eigenschappen. Intrigerend is bijvoorbeeld de openbronarchitectuur, waardoor in theorie ook derden software-aanpassingen kunnen voorzien. De iFi Audio Zen Stream kost 399 euro.

Zoals je misschien al gemerkt hebt, zijn de Zens apparaten die veel opties bieden. Dat doet ze soms complex lijken, maar in de praktijk zal je van die enorme menukaart enkel de functie selecteren die je nodig hebt. De andere opties laat je daarna links liggen. Denk Zwitsers zakmes, waarbij je de helft van de accessoires niet gebruikt en de andere helft voortdurend.