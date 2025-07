Design, bediening en comfort

Uit de luxe doos halen we de oplaadcase die in de lengte en breedte ongeveer zo groot is als een creditcard. Dikker is die natuurlijk wel, want aan beide zijkanten klik je de oortjes er makkelijk uit. De oplaadcase is zeer stevig gebouwd (aluminium) en lijkt echt tegen een stootje te kunnen. Onze blauwe variant glimt aan alle kanten. Op de vlakke kant vind je een rubberen laagje wat dient als draadloze oplader. Hier leg je je telefoon op om op te laden en, voor bijvoorbeeld je iPhone, klikt het via de magneet ook gewoon vast op de achterkant van je telefoon. Op één van beide zijkanten vind je ook een usb-c-aansluiting. Hiermee kun je de oortjes (en oplaadcase) opladen aan het stroom, maar andersom ook je telefoon bedraad opladen. Op de andere zijkant van de oplaadcase vinden we een knop waarmee je de functies voor het opladen kunt regelen.

De oortjes aan beide zijkanten klikken vast en worden ook magnetisch op z’n plek gehouden. De klik is erg bevredigend om de oortjes los te halen of vast te klikken. De oortjes zelf zijn van kunststof en ogen toch wat minder luxe. Ze zitten volledig recht in de behuizing van de oplaadcase, maar gelukkig kun je het steeltje draaien ten opzichte van het bolletje dat in je oor verdwijnt. Op de steeltjes vind je touchbediening. Even aanraken, vasthouden of tikken en je kunt in principe alle functies bedienen, maar dit werkt toch niet fijn. Regelmatig schakel ik per ongeluk de noise cancelling uit als ik de oortjes in mijn oren stop. Fysieke knoppen werken nog altijd het beste, maar ik snap dat daar geen ruimte voor is op het steeltje.

Er is trouwens ook een app. De HMD Amped Buds-app ziet er heel simpel uit met zwarte en witte tinten, maar laat je de ANC regelen (wel noodzakelijk als je per ongeluk weer een keer de ANC-knop hebt ingedrukt op het steeltje) en er is een 10-bands equalizer die flink wat impact heeft op het geluid en dat is mooi meegenomen. In de toekomst kan je ook firmware-updates downloaden via de app. Het is een simpele, maar doeltreffende app.

Hoe dan ook, de oortjes komen met verschillende tips die je op de uiteindes kunt plaatsen (klein, middel en groot), dus er zit ongetwijfeld wel eentje bij die goed past. Dat viel bij mij in de praktijk toch tegen. De oortjes zitten niet heel comfortabel en tijdens het wandelen zijn ze wel eens (bijna) uit de oren gevallen. Ze zitten gewoon niet zo lekker en dat is toch jammer. Niet dat het pijn deed aan de oren, absoluut niet. Ze hebben (in ieder geval bij mijn oren) nogal snel de neiging om omhoog te klimmen en vervolgens bijna uit de oren te vallen. Dit is met name tijdens het wandelen. Als je zit heb je hier geen problemen mee.