Techniek, optiek en bouwwijze

Denen blijken historisch gezien goed in vormgeving en de term Deens Design is inmiddels ingeburgerd onder een groot deel van de Westerse wereldbevolking. Gato Audio onderstreept dit met de luxueus ontworpen en met perfectie vervaardigde behuizingen. Hoe nauwkeurig ik de behuizingen ook inspecteer, deze is welhaast met de precisie van een Zwitserse instrumentmaker vervaardigd. De fabrikant maakt gebruik van robuust met CNC-technologie bewerkt aluminium die prachtig geborsteld en geanodiseerd zijn afgewerkt. Een kostbaar, maar fraai procedé waarmee een tijdloze vormgeving wordt gerealiseerd. De PPA-1 is enkel in zilveren uitvoering leverbaar, maar kan wel naar jouw persoonlijke smaak worden afgebouwd. Gato Audio levert namelijk ook de zogenaamde ‘bespoke’ modellen waarbij je de topcover van de versterker kunt laten afwerken in werkelijk elke gewenste kleur. Koester je jouw unieke McLaren, Ferrari of Lamborghini en heeft deze een unieke kleurstelling, dan kun je de topcover van jouw Gato in dezelfde kleur laten uitleveren. Prachtig wanneer je jouw performante liefde tijdens het beluisteren van jouw favoriete artiest ook dagelijks in of vanuit de woonkamer kunt aanschouwen.

Het front van de PPA-1 is voorzien van vijf draaiknoppen, twee druktoetsen en een 6,35 mm hoofdtelefoon aansluiting. Hierbij is de plaatsing ervan perfect symmetrisch uitgevoerd en straalt hiermee een ingetogen rust uit. De bedieningsknoppen zijn op een zwarte decoratieve plaat bevestigd waarachter controlelampjes zijn geplaatst en hiermee als minimalistisch display functioneert. De stand-by knop schakelt de PPA-1 in slaapstand. Om deze geheel uit te schakelen gebruik je de powerswitch op de achterzijde. De rechter drukknop is de keuzeselectie tussen MM en MC element van de actieve platenspeler ingang. De tweede draaiknop van links regelt de selectie van phono ingang 1 en phono ingang 2. De tweede draaiknop van rechts schakelt de subsonische filter in of uit. Met de geheel links geplaatste draaiknop pas je de capaciteit aan op het gebruikte MM-element, met de rechter draaiknop voer je de gain met stapjes van 3 decibel op. De single-ended 6,35 mm hoofdtelefoonuitgang is loodrecht onder de (middelste) volumeknop geplaatst. Deze volledig analoge volumeregeling dempt de lijnuitgang automatisch wanneer het hoofdtelefoonvolume wordt opgevoerd. Hoe simpel, maar buitengewoon goed doordacht.

De achterzijde van de Gato PPA-1 is naast de netstroomaansluiting en powerswitch voorzien van twee paar RCA-ingangen voor element 1 en 2. Beide beschikken over een gedeelde massaklem. Er is zowel een single-ended RCA- als gebalanceerde XLR-lijnuitgang aanwezig waarmee je deze phono voorversterker op een geïntegreerde versterker of losse voorversterker aansluit. Tenslotte is de phonostage uitgerust met een mini-jack communicatiepoort, een 12V trigger mini-jack ingang en uitgang. De gebruikte connectors zijn van uitstekende materiaalkwaliteit en voorzien van een verguld laagje waarmee een optimale connectie langdurig gewaarborgd is.