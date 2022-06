Het leuke van het bespreken van mooie high-end producten is dat ieder merk zijn eigen gedachten en denkbeelden over de materie heeft. Ideeën wat het einddoel voor hen zou moeten zijn en vooral hoe dat in technische zin kan worden gerealiseerd. Door de enorm hoge moeilijkheidsgraad van deze hindernis hoor je sommigen zeggen dat het perfect afspelen van muziek nu eenmaal een illusie is. Maar net als verschillende andere topontwerpers laat ook Helmut Brinkmann zich hierdoor beslist niet afschrikken. Integendeel zelfs want door niets aan het toeval over te laten werkt deze fanatieke techneut en muziekliefhebber al sinds 1985 aan het perfectioneren van deze illusie.

Helmut: ‘Wanneer ik kijk naar wat ik zelf als de ultieme muziekweergave beschouw kom ik in eerste instantie terecht bij analoge lp-weergave. Stel, ik leg één van mijn favoriete albums op de draaitafelmat, leun vervolgens achterover en sluit mijn ogen. Plotseling verschijnen als uit het niets de artiesten in volledig 3D. Ik ‘zie’ de artiesten dus ‘echt’ zingen en spelen en voel bijna letterlijk hun aanwezigheid. Dit is en blijft iedere keer weer opnieuw een schitterend wonder wat ook na vele jaren ontwerpen nooit verveelt en blijft verbazen. Toch is het slechts een illusie en in bepaalde gevallen zijn de artiesten zelfs al lang overleden. Op het moment dat je dan weer je ogen opent en je alleen je eigen luidsprekers in de bekende huiskamer of luisterruimte ziet staan moet ik altijd glimlachen. Bij Brinkmann laten we niets onbeproefd en proberen we geen detail over het hoofd te zien in deze zoektocht om het afspelen van muziek te blijven verbeteren.’