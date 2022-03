Review: Aurender N20 – Maximale flexibiliteit

Uitgangen

De N20 heeft verschillende digitale uitgangen. Het nadeel is dat er een externe dac moet worden gekocht of een voorversterker/geïntegreerde versterker met een digitale ingang. Het grote voordeel is dat de consument daarmee de vrije keuze heeft met betrekking tot die dac en dat er na een aantal jaren een upgrade mogelijk is omdat nieuwe dacs dan wellicht technische verbeteringen kennen en dus een betere geluidskwaliteit bieden. Een converter levert sowieso een bijdrage aan de geluidskwaliteit. Maar, welk aandeel heeft de Aurender en welk aandeel de converter? Je kunt via dezelfde converter wel verschillende music servers met elkaar vergelijken. Dan krijg je een indruk over welke server dan beter klinkt. Maar, hier zit ook weer een klein probleem met betrekking tot de match. Een bepaalde server kan net iets beter matchen, om welke reden dan ook, met de digitale ingangselektronica van de converter. Wellicht gaat het om kleine verschillen, maar deze manier van luisteren/testen is natuurlijk ook niet helemaal zuiver. Vervolgens kun je weer beredeneren dat die hele interface onbelangrijk is, omdat het digitale signaal altijd onveranderd arriveert aan de ingang van de converterchip. Toch is er nog meer aan de hand.

Het mooie van de N20 is dat er zowel een USB-uitgang is als diverse S/PDIF aansluitingen. De N20 beschikt in vergelijking met de N10 over nieuwe circuit boards met een betere OCXO-clock. Aan de klok heb je heel weinig op het moment dat de N20 via een USB-connectie op de dac wordt aangesloten. De dac bepaalt dan grotendeels de geluidskwaliteit. In die dac zijn de omzetting (processing) en de klok de belangrijkste factoren. Als de klok in de dac dus beter is dan de klok in de Aurender, dan kan de geluidskwaliteit aanzienlijk worden verbeterd. Maar, als de kwaliteit van de dac minder is dan de kwaliteit van de Aurender, dan is het zinvol om een S/PDIF uitgang van de Aurender te kiezen. Het (betere) kloksignaal van de Aurender gaat mee in de verbinding en de klok van de dac gaat dan meelopen. Dat proces kan nog een extra zetje krijgen vanuit de N20. Die heeft namelijk een ingang voor een externe klok. Nou lijkt het een beetje op het paard achter de wagen spannen door de N20 te voorzien van een externe klok, die misschien wel minimaal 3000 euro kost. Maar, sommige muziekliefhebbers hebben misschien nog de beschikking over een klok, die toebehoorde aan een in onbruik geraakt converter-setje. Maar, een externe klok is vaak goedkoper dan een nieuwe dac van topkwaliteit. Met zo’n externe klok kan de Aurender een enorme boost krijgen en zal dan via een S/PDIF verbinding een enorme invloed hebben op de aangesloten dac. Maar, wat de Aurender uiteindelijk aan geluidskwaliteit laat horen is afhankelijk van de Aurender zelf, de dac, het type aansluiting en de eventuele inzet van een externe klok. Dus veel flexibiliteit aan de kant van de consument.