Review: Audeze MM-500 – Studiokwaliteit in de huiskamer

Alsmaar luisteren

Ook mijn referentie, de Stax SR-X9000, is behoorlijk neutraal, maar toch neigend naar een vleugje warmte. De detailweergave van deze Stax is mijns inziens op dit moment technisch het hoogst haalbare. Des te opvallender is, dat ik bij het luisteren naar de MM-500 ook in fijne details en nuances niets miste. Sommige bekende tracks, waarvan ik weet dat er wat klankmatige schoonheidsfoutjes in zitten, kwamen bij de Audeze net zo duidelijk naar voren als bij de Stax. Echt goed! Ongemerkt luisterde ik de dagen daarna steeds vaker en langer met de MM-500. Ook merkte ik dat ik daarbij wel bleef hangen aan de kant van de jazz, soul en andere lichte muziek, en minder behoefte had aan klassieke muziek. Sting, Claire Martin, Eliane Elias, Lyn Stanley en ook onze eigen Trijntje Oosterhuis kwamen prachtig voorbij in dat o zo mooie middengebied en met die spectaculaire bassen. De Audeze past er schitterend bij. De live-registratie van het concert van Trijntje met het Metropole Orkest ‘Best of Burt Bacharach’ uit 2009 beleefde ik helemaal opnieuw in een ander geluidsbeeld. Hier presteert de MM-500 optimaal. Swingende orkestleden, een jazzy zangeres, luidruchtig publiek op de achtergrond met klaterend applaus: één geheel, en toch allemaal zo nauwkeurig individueel te volgen. Ik had ook helemaal geen behoefte meer om dit met de Sennheiser nog eens aan te horen, die komt aan bas dan toch behoorlijk tekort. Blijvend bij Norman Brown, maar nu op zijn cd ‘Heart to Heart’, de eerste track Heading Wes: een combinatie van gitaren, hoge en lage snaren en slagwerk die met de MM-500 fantastisch klinkt. En wat leerde ik in die dagen: dat je naar de MM-500 ook buiten de studio in de huiskamer urenlang kan luisteren zonder een vermoeid luisterbeeld of verminderd draagcomfort te ervaren. Thuis is de lengte van de bijgeleverde gevlochten OCC koper kabel met 1,9 meter goed te doen, iets langer had gemogen. In de studio is het natuurlijk prima zo. De dunne kabel is lichtgewicht, maar nogal glad en gaat bijna als water door je handen. Ik vroeg me ook af of deze het bij zwaar professioneel gebruik zal overleven, of dat in de studio een iets zwaardere uitvoering niet verstandig zou zijn. Blijkbaar vormt deze kabel echter samen met de MM-500 het totale tuningbeeld van Marroquin, dus het ligt niet direct voor de hand om dit even aan te passen. De combinatie klinkt in ieder geval heel mooi.