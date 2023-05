Review: Atoll SDA300 Signature – Eén voor allen, allen voor één

Een volledig en hoogwaardig muzieksysteem

Het maakt niet uit of de muziek op een externe NAS of in een muziekbibliotheek op een PC opgeslagen is, de SDA300 streamt het allemaal. De Burr Brown PCM1792-DAC zorgt ervoor dat alle digitale content keurig omgezet wordt naar muziek.

Met een vermogen van 2 x 150 watt RMS bij 8 ohm dat geleverd wordt door de MOSFET’s van de dubbele push-pull eindtrap is dat voor de SDA300 een fluitje van een cent. Sluit er een externe platendraaier met phono-amp of een cd-transport op aan en je hebt een volledig en hoogwaardig muzieksysteem in huis. Vergeet natuurlijk ook niet een paar goede speakers.