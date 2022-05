Review: Atoll SDA 200 Signature – Liberté, égalité et fraternité

Atoll SDA 200 Signature

De SDA 200 is opgebouwd uit een voorversterkergedeelte met discrete componenten in pure klasse A en een eindversterkergedeelte. Twee krachtige ringkerntransformatoren staan in voor een gescheiden voeding van het analoge en het digitale gedeelte van de SDA 200 zodat beide circuits elkaar niet beïnvloeden. Met zijn vermogen van 2 x 120 Watt in 8 Ohm of 2 x 200 Watt in 4 Ohm is de SDA 200 krachtig genoeg om veeleisende speakers aan te sturen. Niettemin kan hij dankzij de pre-out eenvoudig gekoppeld worden aan een power amp zoals de Atoll AM200se. Voor het DAC-gedeelte zet Atoll de gereputeerde Burr-Brown PCM1792 chip van Texas Instruments in. De SDA 200 is eveneens een DLNA en UPnP compatibele netwerkspeler en streamer. Hij streamt niet alleen alle audiobestanden uit je netwerk maar ondersteunt ook de meeste streamingdiensten zoals Spotify, Qobuz, Tidal en Deezer. En net zo goed kan hij via de ingebouwde bluetooth muziek streamen vanaf een smartphone, tablet of pc. De SDA 200 Signature leest een resem bestanden zoals DSF, LPCM, FLAC, ALAC, AIFF, WMA, OGG, WAV, AAC en MP3. Hij ondersteunt PCM resoluties tot 24-bits/192 kHz en DSD 64 en 128. De bestanden worden in gapless-modus afgespeeld, wat zorgt voor continu afspelen zonder enige laadtijd tussen de titels. Een erg handige functie, zeker voor live albums. Het Airable-systeem van de SDA 200 geeft toegang tot meer dan 100.000 radiostations en podcasts over de hele wereld.