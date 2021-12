Op bezoek bij Dali Benelux – Mainstream met ‘boutique’ kenmerken

Ik weet niet hoe het met u zit, maar voor mij is de audiowereld onderverdeeld in eigenlijk twee hoofdgroepen. Aan de ene kant staan wat ik noem de mainstream merken en aan de andere kant is er het veel kleinere groepje ‘boutique’ merken. Laat ik voorop stellen dat de ene groep niet per se beter is dan de andere, maar wel zijn er zeer grote verschillen qua werkwijze en insteek. De mainstream merken zijn doorgaans op veel plaatsen wereldwijd te koop en in de verschillende landen zijn eveneens veel winkels die voornamelijk deze categorie merken verkopen. Voor mijzelf is het daarbij best opmerkelijk dat er dus opvallend veel winkels zijn die globaal allemaal dezelfde merken verkopen en dus ook allemaal in precies dezelfde vijver vissen? Een beetje Blokker, Hema en Action gevoel en dan met alle drie de ondernemingen in dezelfde winkelstraat. Aan de andere kant zijn er de zogenaamde boutique merken. Dit zijn vaak veel kleinschaliger bedrijven waarbij de directeur vaak nog de eerste eigenaar is. Het zijn doorgaans zeer gedreven bedrijfjes die helemaal zijn toegerust om kleine series producten te vervaardigen. Hierdoor en door het gebruik van vaak exclusieve materialen komen ze bijna automatisch in een meer exclusief marktsegment terecht. Boutique audiomerken kunnen zeker ook aan export doen. Maar het aantal landen waar dit kan is door de meer beperkte productie vaak wel een stuk beperkter. Door het sterk uitgesproken karakter van deze producten is het ook veel belangrijker dat ze winkels vinden waar hun producten maximaal tot hun recht kunnen komen. Daardoor vind je boutique merken vaak ook in gelijkdenkende winkels. Mainstream winkels vind je vaak in grote steden of op premium locaties, terwijl boutique winkels vaak op minder voor de hand liggende locaties te vinden zijn. Een chique villabuurt bijvoorbeeld of zelfs een industrieterrein zijn daar heel normaal.

Een heel groot en belangrijk verschil is dat boutique fabrikanten en winkels het doorgaans beter voor elkaar hebben door niet allemaal dezelfde producten op dezelfde locaties als de concurrentie te verkopen. Maar kleine, exclusieve merken zijn niet voor niets klein. Dus veel tijd, personeel en budget voor marketing is er doorgaans dan ook niet, met als direct gevolg dat alleen gespecialiseerd publiek die bepaalde bladen lezen ermee in aanraking komen en zeker niet het grote publiek.