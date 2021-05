VOXX en Sharp tekenen intentieovereenkomst voor overname Onkyo

Onkyo zit al tijden in financieel zwaar weer. In 2019 werd er bijna een overeenkomst getekend met Sound United, maar deze deal ging uiteindelijk niet door. Aangezien het bedrijf op dit moment op omvallen staat, werd er haastig gezocht naar een nieuwe koper. Deze lijken ze gevonden te hebben in VOXX International Corporation met Sharp Corporation als partner. De intentieverklaring is getekend en VOXX en Sharp hebben voorlopig exclusiviteit gekregen zolang de deal nog niet helemaal beklonken is. Ook is er een bindende overeenkomst getekend om verder te gaan met de onderhandelingen en de eventuele transactie.

Definitieve overeenkomst op 20 mei

De definitieve overeenkomst moet op 20 mei getekend worden. De overeenkomst wordt dan gepresenteerd aan de aandeelhouders van Onkyo op 25 juni. Volgens NikkeiAsia omvat de koop ook de dochtermaatschappijen Pioneer en Integra. Als de deal uiteindelijk rond is, dan rest de vraag wat er nu met Onkyo gaat gebeuren? Alleen het afstoten van de audio-afdeling zorgt dan al voor een verlies van 53 procent. Toen er nog sprake was van een eventuele overname door Sound United in 2019 vertelde de CEO van Onkyo dat het bedrijf verder zou gaan in OEM (original equipment manufacturing). Laten we hopen dat het Japanse bedrijf uit 1946 een manier vindt om weer vooruit te kunnen kijken.

Lees meer over Onkyo of lees het originele persbericht van VOXX.