Nieuwe Sony XG300 is een compacte partyspeaker

De Sony XG300 beschikt over een X-Balanced Speaker Unit en twee passieve radiatoren. Dit moet zorgen voor een krachtig en helder geluid met een diepe bas. Ook moet dit voor minder vervorming zorgen en levert de bluetoothspeaker volgens Sony een krachtige geluidsdruk met een indrukwekkend geluid van hoge kwaliteit. Ideaal voor feestjes die de hele nacht doorgaan.

Sony wil het geluid vanuit de club naar je eigen woonkamer brengen. De MEGA BASS-functies moeten daarbij helpen. Geen fan van een club en wil je liever de belevenis van een live-concert beleven? Dan beschikt dit model over LIVE SOUND om juist dit gevoel bij je op te roepen. De speaker is verder voorzien van omgevingsverlichting en deze synchroniseert mee op de maat van de muziek.

Je neemt de Sony XG300 overal mee naar toe. Dit model beschikt over een inklapbare handgreep. Ook aan het zwembad of het strand is geen probleem, want dankzij de ip67-classificatie hoef je je geen zorgen te maken over spetters en stof. De speaker gaat met een volledig opgeladen batterij tot 25 uur mee en middels Quick Charging zorgt tien minuten laden voor een dik uur afspeeltijd. Battery Care moet de batterij in topconditie houden.

De Sony XG300 beschikt over over echo-onderdrukking en je kan dus gesprekken voeren via dit model. Ook Party Connect is aanwezig waarmee je tot wel 100 compatibele draadloze speakers aan kunt sluiten en muziek kunt synchroniseren. Twee speakers zorgen voor stereogeluid en er is ook een Sony | Music Center-app voor iOS en Android om de nodige instellingen te wijzigen.

Prijs en beschikbaarheid

De Sony XG300 is vanaf juli 2022 verkrijgbaar in de Benelux voor 300 euro.

