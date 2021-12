Beide modellen zijn stand-alone en volledig draadloos. Je hebt geen dedicated app nodig om deze draadloze speakers te bedienen. Dankzij ingebouwde streamingtechnologie pak je je favoriete streamingdienst en kun je direct casten via Spotify Connect, Tidal Connect, AirPlay 2, bluetooth, Chromecast en Roon Ready. De RS250 is de opvolger van de RS200 uit 2019.

Gezamenlijke features

Beide draadloze speakers van McIntosh kun je direct vanuit je favoriete streamingapp bedienen. Ook zijn ze compatibel met Tidals HiFi Hi-Res playback. Gebruik bluetooth 5.0 en ondersteuning voor AAC en aptX HD voor hi-res audio. Is de wifi-verbinding niet stabiel genoeg? Sluit een netwerkkabel aan voor bedraad internet en dus een stabielere verbinding. Beide speakers zijn daarnaast ook compatibel met Google Assistant, alhoewel je dan wel een derde speaker (of smartphone) moet gebruiken. De McIntosh RS150 en RS250 beschikken niet zelf over Google’s stemassistent.

De RS150 beschikt over een vermogen van 120 Watt met een 5-1/4″ diameter driver woofer. De RS250 gaat daar dik overheen met een vermogen van maar liefst 650 Watt met twee 4″ x 6″ woofers, vier 2″ midranges, and twee ¾” tweeters. Dit model heeft ook een optische input en 3,5mm aux. Ook kan je dit model via hdmi arc aansluiten op je televisie.

McIntosh RS150 en RS250 – Prijs en beschikbaarheid

De McIntosh RS150 is deze maand al verkrijgbaar en de RS250 in januari. Beide verschijnen eerst in Noord-Amerika, waarna ze in februari ook in de rest van de wereld verkrijgbaar zouden moeten zijn. Prijzen in dollars zijn inmiddels bekend. De McIntosh RS150 gaat 1.200 dollar kosten. De McIntosh RS250 3.000 dollar.

