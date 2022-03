Luxe Sennheiser IE 600-oordopjes onthuld die ‘decennialang’ meegaan

Sennheiser komt met de Sennheiser IE 600-oordopjes, speciaal voor mensen die de kwaliteit van geluid enorm belangrijk vinden. Daarnaast zijn er materialen gebruikt om de oortelefoonbehuizing robuust te maken, zodat de oordopjes nog langer meegaan. En die zijn ge-3D-print.

Die behuizing van de oordopjes is niet alleen ge-3D-print en gemaakt van sterk materiaal, ze zien er ook opvallend uit. Sennheiser laat weten: “De behuizingen van de IE 600 werden via een gepatenteerd 3D-printprocédé vervaardigd van ZR01 amorf zirkonium, een metaal met een glasachtige atomaire structuur dat ze drie keer zo hard en buigbestendig maakt als hoogwaardig staal.” ZR01 amorf zirkonium werd ook gebruikt in de boorkop van de marsrover van NASA, wat boekdelen spreekt over de hardheid ervan. De oordopjes zijn beschermd tegen roest en gebruikssporen.

Decennialang luisterplezier

Sennheiser belooft zelfs dat de IE 600 is ontworpen om decennialang plezier te bieden. Zo bieden ze qua geluid goede akoestische prestaties en zijn er resonantiekamers aanwezig om het geluid nog verder te verbeteren. Die kamers zorgen voor high-fidelity geluid en kunnen fijne texturen in de muziek hoorbaar maken. Met de TrueResponse-transducer wil Sennheiser zorgen dat er nagenoeg geen vervorming in de muziekweergave voorkomt.

Een 7mm-driver moet zorgen voor een breder frequentiebereik en volgens het audiomerk is voicing levensecht, waardoor het lijkt alsof de artiest direct in je oor zingt. “Het akoestisch systeem werd eveneens geoptimaliseerd om een steile bashelling te produceren, met een krachtige en tegelijk snelle en accurate low-end respons tot gevolg.”

Sennheiser IE 600

De vergulde MMCX-connectoren zijn in de behuizing verzonken voor een betere stabiliteit en geleiding. Je kunt er kabels bij gebruiken met een diameter van 4,8 mm en kleiner. Je kunt zelf kiezen tussen para-aramide versterkte ongebalanceerde en gebalanceerde kabels, want zowel 3,5 als 4,4 mm-maten zijn inbegrepen bij de IE 600, die komt met zowel siliconen als memory foam dopjes in drie maten.

De Sennheiser IE 600 is vanaf deze lente/zomer beschikbaar voor 699 euro.