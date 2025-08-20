Nieuws Audio Hoofdtelefoons

JBL breidt open-ear aanbod uit met Sense Pro en Soundgear Clips

20 augustus 2025 2 Minuten 0 Reacties
JBL Sense Pro

JBL gaat op de open-ear tour met twee nieuwe producten. Zo is daar de JBL Sense Pro, maar ook de nieuwe JBL Soundgear Clips.

JBL Sense Pro Soundgear Clips

Dit is de JBL Sense Pro

De JBL Sense Pro is ontworpen om een premium open-ear audio-ervaring te bieden. De OpenSound-technologie zorgt voor een natuurlijke geluidservaring door de geluidsdruk te verminderen en geluidsverspreiding te voorkomen. Zo kun je altijd focussen op de muziek. Volgens JBL is dit een enorme sprong voorwaarts in open-ear audio. Je blijft op de hoogte van je omgeving, maar kan ook genieten van je favoriete podcast of muziek. De Sense Pro maakt gebruik van 16,2 mm Carbon drivers dat volgens JBL zorgt voor gedetailleerde helderheid en een responsieve bas. Ook interessant: ondersteuning voor Hi-Res Audio middels LDAC.

Vier microfoons en geavanceerde Voice Pickup Sensortechnologie zorgt ervoor dat er altijd op jouw stem wordt gefocust. Tijdens een wandeling door een drukke straat of een winderige fietstocht hoef je dus niet te schreeuwen. Environmental Noise Reduction houdt afleidingen buiten de deur en een nieuw AI-algoritme filtert achtergrondgeluiden en wind in realtime. Daarnaast is er flink ingezet op comfort zodat je dit model de hele dag door kan dragen. In de JBL Headphones-app vind je een 10-bands equalizer en kun je diverse geluidsinstellingen aanpassen. De oortjes gaan 38 uur mee samen met de oplaadcase en ze zijn IP54 water- en stofbestendig.

Dit zijn de JBL Soundgear Clips

De JBL Soundgear Clips maken ook gebruik van OpenSound-technologie, maar hebben echt een lichtgewicht ontwerp. Ook deze sluiten je niet af van de wereld om je heen. De batterij gaat tot 24 uur mee in de oplaadcase en acht uur op een enkele lading. Ze zijn IP54 stof- en waterbestendig en zacht TPU met een flexibele boogvorm zorgt voor urenlang draagcomfort. Ook dit model kun je verder aanpassen in de JBL Headphones-app.

Prijs en beschikbaarheid

De JBL Sense Pro is verkrijgbaar vanaf oktober 2025 in de kleuren grijs, blauw, paars, wit en zwart voor 179,99 euro.

De JBL Soundgear Clips zijn ook verkrijgbaar vanaf oktober 2025 in de kleuren Copper Ghost, Black Ghost, White Ghost, Blue Ghost en Purple Ghost. De adviesprijs is 129,99 euro.

