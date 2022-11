Interview: 25 jaar muziekplatform The Spirit of Turtle

Hoewel de meeste mensen doorgaans niet stilstaan bij de wijze waarop hun muzikale software tot stand is gekomen, gaat dit verhaal daar wel over. Beter gezegd gaat het over een man die al in een heel vroeg stadium een geheel eigen visie ontwikkelde over de wijze waarop hij zelf de materie aan zou pakken. Ik heb het dan natuurlijk over niemand minder dan opname engineer en producer Bert van der Wolf, zijn onorthodoxe werkwijze en zijn vooral voor klassiek- en jazzliefhebbers buitengewoon interessante muziekplatform: The Spirit of Turtle. Turtle Records® is het label waar het inmiddels 25 jaar geleden allemaal mee is begonnen en biedt vandaag de dag, behalve ultrahoge resolutie stereo- en meerkanaalsweergave, sinds kort ook muziekproducties in het levensecht klinkende Auro-3D 9.1-formaat aan. Een verhaal over doorzettingsvermogen, passie, kennis en een diepgaande liefde voor het vak.

Dat platenlabels als het Duitse Stockfish-Records, het Noorse 2L en het Amerikaanse Reference Recordings zo hun eigen vaste fans hebben wist ik al wel. Maar dat dit ook in de wereld voor de overwegende klassieke en zijdelingse jazz-producties van Bert van der Wolf gold, was nieuw voor mij. Toch is dit precies één van de vele zaken die aan bod komen bij mijn interview van deze zeer getalenteerde ‘einzelgänger’. Is ‘eenling’ niet een wel heel weinig vlijende benaming voor een man die al meer dan dertig jaar een geheel eigen methodiek voor opname-excellence heeft uitgewerkt? Enerzijds wel, maar anderzijds doet Bert bijna alles helemaal alleen. Over hoe dit zover is gekomen en vooral hoe hij aan de benodigde kennis en later de klanten is gekomen gaat het nu volgende artikel.