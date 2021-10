De IKEA Vappeby is gekeurd door het FCC in de Verenigde Staten. Deze keuringsinstantie keurt vrijwel alle consumentenelektronica om te kijken of het aan de gestelde eisen voldoet. Onlangs is deze nieuwe bluetooth-speaker van meubelgigant IKEA door de FCC gekeurd en zal het waarschijnlijk niet lang meer duren voordat we dit product in de winkels zien liggen.

De IKEA Vappeby is een bluetooth-speaker in de vorm van een paddenstoel. Dit model heeft een ip65-rating en kan dus tegen stof en regen. Aan boord vinden we tevens een lamp van 20 lumen (2700K), zodat je dit model ook als draagbare lamp kan gebruiken. De speaker heeft ook een speciale Spotify Tap-knop. Deze knop laat je muziek verder spelen van Spotify waar je gebleven bent, maar kan je ook gebruiken om een aanbeveling van Spotify te horen.

Verschijningsdatum nog onbekend

De IKEA Vappeby is uitgerust met een usb-c-aansluiting om de batterij op te laden. De batterij gaat ongeveer 13 uur mee tijdens het afspelen van muziek wanneer je het volume op 50 procent zet. Ook het lampje moet je dan niet al te fel zetten. Overigens is deze bluetooth-speaker geen onderdeel van de Symfonisk-serie. De prijs en de exacte lanceringsdatum zijn ook nog niet bekend. Dat zal ongetwijfeld snel gebeuren als IKEA de nieuwe bluetooth-speaker zal aankondigen.