Hifi-kasteel opent in het najaar de deuren

Breed assortiment

De bedoeling is wel dat bezoekers er terecht kunnen voor een breed assortiment aan betere audio, zowel in de hogere middenklasse als de ware high-end. Ook andere merken doen daarom mee aan het kasteelverhaal. Terwijl we een rondleiding kregen, kwamen we zo voorbij een kamer met de KEF Blade META’s en de spectaculaire Hegel P30A en H30A. Een verdieping hoger stuitten we dan weer op de fonkelnieuwe Signature-editie van de Bowers & Wilkins 801 D4, met een voor- en eindtrap van Classé. Een andere ruimte stond dan weer in teken van Yamaha. Onder meer de high-end 5000-reeks viel te bewonderen. De nostalgische C5000-M5000-combinatie bijvoorbeeld, met de machtige GT-5000-draaitafel. Accuphase, Aurender, Grimm Audio, Klipsch, Rega en Zanden tekenen ook al present. En daarmee is het rijtje niet compleet, want tegen de opening eind augustus zullen nog meer merken zich vestigen in het kasteel. Op de Facebook-pagina zagen we na ons bezoek bijvoorbeeld de topmodellen van Dynaudio geleverd worden.

In het kasteel is niet enkel hifi te vinden. Zo bracht Fine Sounds de high-end thuisbioscoop die het nog recent opbouwde op de ISE-beurs in Barcelona naar Nederland. Het weer opbouwen en inregelen was een hele klus, maar de demonstratie die wij bijwoonden was zeer indrukwekkend. Ook omdat het mooi de synergie tussen McIntosh en Sonus faber demonstreerde in het home theatre-segment. En dat terwijl de twee merken in de eerste plaats vaak gezien worden als ‘hifi’. Dat is sowieso een te enge visie, want beiden zijn al langer sterker aanwezig in het CI-gebeuren.

Achter de schermen van de thuisbioscoop in Nederhemert ontdekten we een machtige toren die het geheel controleerde. Het ‘brein’ wordt gevormd door een 16-kanaals McIntosh Mx180 processor die op zijn beurt zeven Mi502 stereoversterkers en zeven Mc611-monoblokken aanstuurt. De surroundbubbel geleverd door drie Arena 30-speakers, acht Arena 2-weergevers en twaalf (!) Arena S15-subwoofers was wel heel geslaagd. Een betere ondersteuning voor het beeld geprojecteerd door de Sony VPL-GTZ380 hadden we niet kunnen bedenken. De Fine Sounds-bioscoop is ongetwijfeld de indrukwekkendste home cinema-opstelling in het kasteel, maar ook niet de enige. In weer een andere kamer genoten we van Avatar-fragmenten in een meer doorsnee opstelling – nou ja – met een Denon AVC-A1H en speakers uit de Bowers & Wilkins 700 S3-reeks.

Het is een lang traject geweest en er kwamen immense investeringen aan te pas, maar het resultaat mag er zijn. Over het finale resultaat en de plechtige opening lees je op FWD in het najaar meer, incluis interviews met de toplui van McIntosh en Sonus faber.