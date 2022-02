KEF lanceert Meta-upgrades van zijn high-end luidsprekers

Het gaat dus niet zozeer om een totaal nieuwe luidspreker, maar om een verregaande actualisering van het ontwerp. Het basisontwerp met het sculpturaal design dat streeft naar één puntbron (Single Apparent Source) is immers verre van voorbijgestreefd. De vorm, met de centrale Uni-Q-driver en twee laagwoofers aan elke zijde blijft dus grotendeels onveranderd. Aan de componenten is er wel gesleuteld. Naast het gebruik van het metamateriaal wordt ook de nieuwste generatie van de Uni-Q-driver toegepast. Deze coaxiale driver is heel kenmerkend van KEF en wordt in de meeste van zijn luidsprekers gebruikt.

De Blade, die in de historische gebouwen van KEF in het Britse Maidstone gefabriceerd wordt, is een echt luxeproduct met een outspoken design. Er zijn twee modellen: de Blade One Meta (35.000 euro/paar) en de Blade Two Meta (26.000 euro/paar). Kopers kunnen kiezen uit acht standaarduitvoeringen, waaronder ook eentje in Racing Red en twee versies in Frosted Blue. Desgewenst kunnen de Blades ook in een zelfgekozen Pantone-kleur gespoten worden.