Het grote Van den Hul interview – Verleden, heden en toekomst

Koolstof, het bijzondere materiaal

Wanneer het materiaal koolstof ter sprake komt, raakt dit duidelijk een positief gevoelige snaar. Want Aalt Jouk gaat er meteen nog een stukje rechter voor zitten. “Hoewel de meeste Van den Hul-kabels ook vandaag de dag nog steeds van traditioneel koper en zilver worden vervaardigd, is het aandeel van onze koolstof-ontwerpen snelgroeiend. Het is ook een grondstof waar ik enorm in geloof en waarmee we al sinds 1987 actief mee bezig zijn. Hoewel koolstof als materiaal al veel langer bestaat is het voor kabels pas interessant geworden toen de heren Andre Geim en Konstantin Novoselov in 2004 grafeen uitvonden. Grafeen is tweedimensionaal grafiet van één atoomlaag dik. Het heeft een bijna honingraat-

structuur van zesatomige koolstofringen, waarbij een koolstofatoom aan drie andere atomen gebonden is via sterke covalente bindingen, maar het vierde elektron van ieder koolstofatoom ‘vrij’ is. Hierdoor is het een extreem efficiënte geleider van elektriciteit. Vervolgens zijn we met deze nieuwe basiskennis verder gegaan bij de productie van onze huidige CNT-geleiders (Carbon Nano Tube). Daar zijn vervolgens de CNT Mk II als interlink en de CNT-luidsprekerkabels uit voortgekomen. Qua geluid weet ik zelf inmiddels bijna niet meer beter. Maar wanneer je voor het eerst onze laatste generatie koolstofkabels hoort, lijkt er in eerste instantie wat in het geluid te ontbreken. Het klinkt echt anders. Inmiddels weet ik door de vele jaren ervaring dat alle koperen, verzilverde en zilveren kabels ongeacht merk, fabrikant of type, allemaal een eigen zeer herkenbare klankmatige signatuur bezitten. Feitelijk is het een mate aan versmering en vervorming die zeker in bepaalde gevallen als prettig en aangenaam kan worden ervaren. Maar echt accuraat is het natuurlijk niet. Onze koolstofkabels hebben deze eigen klank of signatuur niet en zodra je er eenmaal de vinger op kunt liggen en aan gewend raakt, kun je nooit meer terug.”