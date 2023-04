De Edifier WH950NB is uitgerust met intelligente actieve ruisonderdrukkingsalgoritmen om het omgevingsgeluid te verwijderen. Gebruikers kunnen kiezen uit twee verschillende vormen van actieve ruisonderdrukking. Zo kun je kiezen voor het omgevingsgeluid filteren of voor windreductie. De algoritmen zorgen voor de ideale (stille) omgeving in verschillende scenario’s.

De over-ear hoofdtelefoon is gecertificeerd volgens zowel de Hi-Res Audio- als de Hi-Res Audio Wireless-standaard met LDAC-certificering. De koptelefoon beschikt over een 40mm composiet titanium filmdriver die volgens Edifier uitzonderlijk geluid levert en zorgt voor natuurlijke en uitgebalanceerde audio voor alle muziekgenres. De koptelefoon is uitgerust met bluetooth 5.3 en is snel op te laden. Tien minuten opladen staat garant voor zeven uur muziek luisteren. In anderhalf uur is de headset volledig opgeladen en kun je 34 uur luisteren met ANC aan en tot 55 uur met ANC uit. Ook is er de Edifier Connect-app voor een equalizer om de muziek naar wens af te stemmen.

Specificaties Edifier WH950NB

Actieve ruisonderdrukking + omgevingsgeluidsmodus

LDAC-codec met Hi-Res Audio en Hi-Res Wireless-certificering

Geavanceerde 4-Mic ENC voor de beste stemhelderheid

Personaliseer de EQ en selecteer verschillende muziekmodi in de Edifier Connect-app

Ondersteunt Google Fast Pair voor Android-gebruikers

In 1.5 uur volledig opladen voor minimaal 34uur speeltijd (ANC aan) / 55uur (ANC uit)

Snel opladen: 7 uur afspelen in slechts 10 minuten

Dynamische driver van 40 mm

Dubbele bescherming voor veilig horen: Volume <85dB en een stop timer

Opvouwbaar en lichtgewicht ontwerp. Ideaal voor dagelijks gebruik, online vergaderen en reizen

Prijs en beschikbaarheid

De Edifier WH950NB is per direct beschikbaar in de kleur zwart voor 179,95 euro.

