Edifier komt met MS50A: slimme luidspreker zonder microfoon

Edifier lanceert een slimme luidspreker zonder microfoon. De Edifier MS50A Wi-Fi luidspreker is volgens de fabrikant de ‘best klinkende Wi-Fi luidspreker ooit gemaakt’. Dat is natuurlijk nogal een statement, maar we moeten eerlijk bekennen dat het merk vaak wel goede speakers voor een zacht prijsje weet te leveren. De Edifier MS50A Wi-Fi luidspreker wordt door de fabrikant echt als slimme luidspreker in de markt gezet, maar beschikt niet zelf over een microfoon. Hoe zit dat nu precies? Je kunt deze speaker bedienen via Amazon Alexa op je telefoon of via een Amazon Echo-apparaat. Op die manier kun je ook gebruikmaken van Alexa’s multi-room systeem.

Koppel twee Edifier MS50A voor stereogeluid

Bediening kan ook op de speaker zelf. Bovenop vind je slimme aanraakbediening. Zo kun je het volume aanpassen of wisselen van nummer. Aan boord vinden we een AP6265 chip, versterker en DSP-technologie met, volgens Edifier, een krachtige tweeter (0,75-inch (19mm) zijden dome) en woofer (4-inch (102mm) wollen diafragma). Je kunt twee MS50A-speakers koppelen met de Edifier Home-app voor stereogeluid. Daarbij heb je geen kabels nodig. De speaker weegt 2,26 kilogram en heeft een vermogen van 40W. Dankzij wifi heb je toegang tot streamingdiensten als Amazon Music, Spotify, Tidal en meer. Ook beschikt dit model over bluetooth. Ook AirPlay 2 wordt ondersteund.

Prijs en beschikbaarheid

De Edifier MS50A is per direct beschikbaar voor 149 euro. Meer informatie vind je op de website van Edifier.