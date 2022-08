Creek audio

De volgende twee kandidaten van deze Engelse test zijn afkomstig van het al bijna net zo iconische merk Creek Audio. Met oprichter Michael Creek aan het roer werd in 1982 de eerste Creek versterker voor nog geen 100 Britse ponden op de markt gebracht. Deze kleine en betaalbare CAS4040 sloeg door zijn pakkende en enthousiaste speelwijze in als de spreekwoordelijke bom. Niet zo verwonderlijk gezien de lange ervaring en leerschool die hij bij het audiobedrijf van zijn vader Wyndsor Recording Co. Ltd, al sinds 1970 op had kunnen doen. Wyndsor maakte goedkope ‘reel to reel’ bandrecorders, platenspelers, cassetterecorders en FM/AM-radio’s. Dus door voor dit bedrijf te werken kreeg Michael een breed inzicht in hoe je een elektronicabedrijf vanaf de werkvloer moet leiden. In 1976 verliet hij Wyndsor om zijn eigen bedrijf op te richten –

MR Creek Ltd. Een onderneming die als ontwerpadviseur voor andere audiomerken diende. Hij concentreerde zich op dat moment vooral op productontwikkeling, maar kocht en verkocht ook onderdelen aan audioproductiebedrijven.

Na een aantal omzwervingen waarbij de onderneming ook zelf verschillende keren werd verkocht en in andere handen overging, besloot Michael op het moment dat in 1993 de rechten van de naam Creek Audio weer vrij kwamen, het merk terug te kopen en de merknaam nieuw leven in te blazen. De twee hier besproken Voyage testproducten zijn de meest recente vertegenwoordigers van deze gedachtegang.