Bowers & Wilkins presenteert nieuwe DSP-versterkers en in-wall subwoofers

De CDA-2HD is een versterker met veel vermogen en geïntegreerde DSP. De versterker beschikt over twee 500 Watt-kanalen en is afgewerkt in een compact 2U-ontwerp. De CDA-4D is een compacte versterker met geïntegreerde DSP. Hij beschikt over vier 125-Watt kanalen en is afgewerkt in een compact 1U-ontwerp. Met beide producten optimaliseer je een breed scala aan producten en dynamische EQ voor subwoofers van Bowers & Wilkins.

De ISW-8 moet volgens het bedrijf een nieuwe toon voor in-wall subwoofers van Bowers & Wilkins zetten. De subwoofer levert hoge prestaties voor volledig geconfigureerde toepassingen. Het ontwerp is gecentreerd rond kracht en prestaties, maar past dankzij zijn slanke profiel zelfs in tussenwanden van 10 centimeter dik. Tot slot is er nog de ISW-6. Deze compacte subwoofer heeft twee racetrack drivers in een vibratie verminderende opstelling. Deze subwoofer werkt naadloos samen met de CI300 en CI600 speakers van Bowers & Wilkins.

