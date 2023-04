Achtergrond: Lyn Stanley – Muziek voor audiofielen

Ook top voor vinylliefhebbers

Novel Noël is ook verkrijgbaar als een set van twee 45 tpm-lp’s in de best denkbare persing. De dynamiek op deze lp’s is verrassend hoog. Het bronmateriaal is uitermate geschikt voor het testen van topelementen en draaitafels en weergave van analoog geluid.

Het album is zo goed dat ik persoonlijk eind 2022 inschatte dat Novel Noël op zijn minst ‘Jazz Album of the Year 2022’ zou worden, misschien zelfs wel een Grammy. Helaas, dit gebeurde niet, ook Lynn was een klein beetje teleurgesteld. Toen ik haar eind 2022 met haar geweldige album feliciteerde, reageerde ze met “Wish the Grammypeople felt the same, Jan, but now I so appreciate this comment! Sending love and thanks…” Triest genoeg is dit album door Lyn opgedragen aan haar dierbare zoon Ian, die in 2021 helaas overleed. Zometeen kom ik nog even op dit album terug. En ik schaam me er niet voor te zeggen dat, nu kerst allang voorbij is, ik met regelmaat nog dit album draai.