Achtergrond: De compact disc – Terug van nooit weggeweest?

Van AAD en ADD naar DDD en DSD

Veel cd’s maakten in de introductiefase nog gebruik van analoge opnamen, die bovendien analoog werden gemasterd en daarna op de digitale cd werden gezet (AAD). In rap tempo werden ook de studiolijnen gedigitaliseerd en werden opnames op tape digitaal gemasterd (ADD). Uiteindelijk werd muziek ook digitaal opgenomen en was de gehele productie dus gedigitaliseerd (DDD). Cd’s zijn gebaseerd op PCM-techniek, met een bemonsteringsfrequentie van 44,1 kHz en 16 bit resolutie. Een cd is van polycarbonaat gemaakt. Het muzieksignaal (data) is via spiraalvormige sporen opgeslagen. Door middel van een sporensysteem leest de lens via een laserstraal de binaire informatie (via weerkaatst licht).

In een poging om de best goede weergavekwaliteit van de Red Book-cd te overtreffen ontwikkelden Sony en Philips als opvolger daarvan de Super Audio cd (sacd). De eerste sacd-spelers en sacd’s verschenen vanaf 1999. Het handzame formaat was nog de enige overeenkomst met de cd. De audiosignalen werden gecodeerd met Direct Stream Digital (DSD), een éénbits formaat met een bemonsteringsfrequentie van 2,28224 MHz. Het dynamisch bereik lag met 120 dB veel hoger dan bij een cd. De opslagcapaciteit van een sacd lag met 4,7 GB vele malen hoger dan de doorgaans 700 MB van een cd.