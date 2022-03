Pro-Ject lanceert CD Box DS3 en CD Box S3 compacte cd-spelers

De CD Box DS3 is het eerste nieuwe product in de DS3-serie en kan gecombineerd worden met bestaande DS2-producten aangezien dezelfde afmetingen gehanteerd worden. De CD Box DS3 bevat de beste features van zijn voorgangers maar daar wordt een Texas Instruments PCM1796 DAC aan toegevoegd. Onder de motorkap zien we ook een Blue Tiger CD-80 servo terug.

De knoppen op de voorzijde maken eenvoudige bediening mogelijk, net als de meegeleverde remote. Het hoge contrast display laat alle informatie van je favoriete cd’s zien. Het frame van de cd-spelers is gemaakt van aluminium, waarmee trillingen en elektromagnetische stralingen tegengegaan worden. Het apparaat is uitgerust met een line-level RCA output, een optische en een digitaal coaxiale uitgang.

De Pro-Ject CD Box S3 is voorzien van een volledig aluminium frame dat flink verbeterd is ten opzichte van de vorige generatie. Ook het circuit is opnieuw ontworpen. Op de voorzijde zien we een 1,54-inch display terug waarop alle informatie van afgespeelde cd’s getoond wordt. De nieuwe DAC-chip moet zorgen voor een optimale digitaal-naar-analoog-conversie met een sampling rate tot 32bit/384kHz. De optische uitgang kan een externe DAC voorzien van data, voor meer flexibiliteit.

De Pro-Ject CD Box DS3 wordt deze maand nog verwacht en kan gekocht worden voor 699 euro. De CD Box S3 is ook deze maand beschikbaar en kost 399 euro.