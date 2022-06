WiZ stelt nieuwe producten voor, in lijn met Hue assortiment

Voor tegen het plafond brengt WiZ de SuperSlim op de markt. Deze armatuur komt in een formaat van 43 centimeter en 55 centimeter. Ook voor tegen het plafond zijn de WiZ Imageo spots, die komen in een variant met drie en een variant met vier spots. De Rune is weer een andere plafondarmatuur met een diameter van 40 centimeter. Tot slot introduceert WiZ de WiZ Portable Button. Dit is een draadloze knop waarmee de verlichting op afstand te bedienen is, zonder gebruik van de app.