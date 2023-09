De nieuwe slimme bureaulamp zet je volgens WiZ altijd in het beste licht, of je nu geconcentreerd moet werken aan je bureau of tijdens videogesprekken. De lamp heeft een eenvoudig en strak geometrisch design waardoor het in ieder interieur past. De lamp heeft een ingebouwde helderheidssensor die automatisch het licht aanpast aan de omstandigheden.

Ook nieuwe NFC Tags van WiZ

De lamp bestaat uit een ringlicht aan de bovenzijde en een hoofdlicht aan de onderzijde. Via de knop die je kunt omdraaien selecteer je de juiste lichtsfeer en je kunt diverse lichttinten instellen. Uiteraard is dit een slimme bureaulamp en dus kun je de lamp bedienen via je bestaande WiZ-systeem, met je stem of met de WiZ-afstandsbediening. De nieuwe slimme NFC Tags van WiZ kun je ook gebruiken, waarbij je de zelfklevende tags gewoon even aanraakt met je smartphone voor het juiste licht. Zo geef je jezelf nog meer gemak, want je hoeft de app niet eens meer te openen. Je kunt de nieuwe NFC Tags overigens gebruiken met alle WiZ-lampen.

Prijs en beschikbaarheid

De WiZ Bureaulamp is per direct verkrijgbaar voor 99,99 euro. De nieuwe NFC Tags zijn verkrijgbaar in een verpakking van vier stuks en hebben een adviesprijs van 5,99 euro.

