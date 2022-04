TCL komt met hele reeks slimme huishoudelijke producten

Sweeva robotstofzuigers: 3000m en 3500m

Vanaf mei 2022 zijn de nieuwe TCL Sweeva-robotstofzuigers verkrijgbaar. Deze verschijnen in de modellen 3000m en 3500m. Beide modellen beschikken over vier zuigkrachtniveaus en kunnen vegen en dweilen. Zo beschikken ze over een Auto Carpet Boost-functie. Deze wordt automatisch geactiveerd wanneer de robotstofzuiger van een harde vloer naar een tapijt gaat. Dweilen kan met de watertank van 300ml en het nieuwe wet mopping systeem, waarbij water gelijkmatig verdeeld wordt tijdens het dweilen. Via de TCL Home-app kun je diverse instellingen wijzigen, een planning maken en bijvoorbeeld ook de watertoevoer regelen. Ook Google Assistant en Amazon Alexa worden ondersteund.

Via het verbeterde gyroscopische navigatiesysteem worden obstakels en objecten gedetecteerd en ontweken. Eventuele opstapjes kunnen tot een hoogte van 20mm genomen worden. Via UV-C licht wordt de vloer ook gelijk gesteriliseerd. De luchtuitlaat bij de stofbox beschikt over een afwasbaar HEPA-filter. De Sweeva 3500m heeft nog extra mogelijkheden. Deze zal zelf terugrijden naar de bijbehorende vuilnisbak wanneer het reservoir vol is. Deze zal meerdere weken meegaan voordat je hoeft te legen.