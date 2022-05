Sonos treedt toe tot CSA, maar zegt niets toe omtrent Matter

Sonos is toegetreden tot de alliantie achter de nieuwe smarthomestandaard Matter. Dit heeft de Connectivity Standards Alliance bekendgemaakt via Twitter. De nieuwe smarthomestandaard wil interoperabiliteit bewerkstelligen op de smarthomemarkt, oftewel het samen laten werken van vrijwel alle smarthomeproducten, ongeacht de fabrikant of het huidige platform. Grote bedrijven als Google, Amazon, Apple, IKEA en vele anderen staan achter de nieuwe smarthomestandaard. Sonos is dus nu toegetreden tot deze nieuwe alliantie, maar zegt gek genoeg niets over het ondersteunen van de standaard.

In een interview met website The Verge laat Sonos weten dat het bedrijf altijd open staat om consumenten de keuze te laten. Het bedrijf wil zorgen voor naadloze integratie met andere smarthomeproducten. Echte toezeggingen doet het bedrijf echter niet. De eventuele samenwerking zit nog in een vroeg stadium en Sonos wil verder onderzoeken wat Matter eventueel kan doen.

Matter blijft maar uitgesteld worden

Het loopt allemaal nog niet soepel voor de nieuwe smarthomestandaard Matter dat ‘alles met alles’ moet gaan verbinden. Geen beperkende platformen meer, maar echte samenwerking tussen verschillende producten. De standaard is de laatste tijd continue uitgesteld. Een lancering zou nu plaats moeten vinden in de herfst van 2022. De nieuwe move van Sonos om wel toe te treden tot de alliantie, maar verder niets toe te zeggen omtrent de ondersteuning van Matter helpt daarbij ook niet mee.