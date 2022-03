Smarthomestandaard Matter uitgesteld tot de herfst van 2022

Matter, de nieuwe smarthomestandaard die ‘alles met alles’ moet kunnen verbinden, is opnieuw uitgesteld. De release moet nu plaatsvinden rond de herfst van 2022 en dat betekent dat nieuwe producten die de standaard ondersteunen ook pas rond de herfst uit zullen komen. De reden van het uitstel? Meer interesse dan verwacht.

De Connectivity Standards Alliance (CSA) zegt in een bericht dat het uitstel komt door de toestroom van nieuwe bedrijven die willen meedoen. Uiteraard deden grootmachten als Apple, Google, Amazon en Samsung al mee, maar daar zijn nu heel veel nieuwe bedrijven bijgekomen. De CSA had de verwachting om alleen met vier of vijf verschillende platformen te moeten werken, en deze klaar te maken voor de nieuwe smarthomestandaard, maar dat zijn er nu in totaal zestien. Dat gaat dus allemaal wat meer tijd kosten.

Alles met elkaar verbinden met Matter

In feite komt het voor de CSA neer op het aanpassen van de Software Development Kit om ook alle nieuwe bedrijven mee te nemen. Deze kit is vervolgens voor de fabrikanten om hun producten klaar te maken voor Matter. De nieuwe smarthomestandaard maakt gebruik van wifi, bluetooth en Thread, waarbij Thread het mogelijk maakt om producten van verschillende fabrikanten aan elkaar te koppelen. Wil je meer lezen over Matter? We hebben onlangs een uitgebreid achtergrondartikel over de nieuwe smarthomestandaard geschreven.