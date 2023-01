Smartmi lanceert een staande ventilator met ondersteuning voor HomeKit

Zo zorgt een AI-algoritme ervoor dat deze ventilator de wind zal verspreiden zoals de natuur dat doet. De Smartmi Air Circulator Fan bootst de wind van buiten na met onvoorspelbare briesjes door het huis. Waarom je dit precies zou willen weet ik niet, maar het zou de natuur nabootsen voor meer comfort en ontspanning. De ingebouwde temperatuursensor draagt hier aan bij, door de ventilatorsnelheid automatisch aan te passen. Wil je dit niet, dan kun je de ventilator ook gewoon zelf naar wens aanpassen op honderd verschillende niveaus. Je kunt deze wifi-ventilator (2.4Ghz) bedienen via de bluetooth-afstandsbediening, via de app of via Google Assistant, Amazon Alexa en Apple HomeKit.

Smartmi belooft een stille werking en weinig geluid dankzij de gesloten motorruimte met borstelloze gelijkstroommotor en gestroomlijnde roosters en ventilatorbladen. Je kunt deze staande ventilator gewoon aan het stroom laten, maar het heeft ook een ingebouwde batterij. Zo kun je de ventilator overal neerzetten. Het 56W lithium batterijpakket garandeert een werking van een volledige dag bij minimale snelheid en twee uur werking op de maximale snelheid. Opladen kan met een magnetische lader die gemakkelijk onder de ventilator klikt. Bukken hoeft dus niet. De Smartmi Air Circulator Fan kan horizontaal en verticaal oscilleren.

Prijs en beschikbaarheid

Prijs en beschikbaarheid is op dit moment nog niet bekend. Volgens HomeKitNews zal de prijs op ongeveer 250 euro gaan uitkomen. Bekijk ook de website van Smartmi.