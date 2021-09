Slim de zomer door – Van hittestress naar koel en relaxed

Warmtepompen

In principe zijn warmtepompen ook geschikt om in huis te koelen. Zij zijn immers bedoeld om overtollige warmte af te voeren, op te slaan en deze in koudere tijden weer in huis af te geven. Daarnaast pompt het systeem in warme tijden koele vloeistof het huis in. In de praktijk blijkt de warmtepomp bij koelen echter minder effectief te werken dan airco’s. Het inregelen is nogal eens lastiger dan gedacht, energie verbruikende pompen blijven draaien en is het continu aan/uitschakelen niet bevorderlijk voor de levensduur. Om deze beperkingen te omzeilen is een echt slim afregelsysteem vereist.

Warmtepompen kunnen koelen via de vloer en speciale radiatoren. Door een radiator met een ventilator te combineren valt de binnentemperatuur zeker met zo’n vier graden of meer te verlagen. Let echter op condensvorming aan de koudere elementen. Airco’s voeren het teveel aan vocht in koudere binnenlucht af. Radiatoren niet.