Philips HomeRun 5000-serie robotstofzuiger heeft dubbele dweilen

01 september 2025 1 Minuut 0 Reacties
Philips HomeRun 5000-serie

Philips lanceert de nieuwe HomeRun 5000-serie robotstofzuiger met een zuigkracht van 10.000Pa en dubbele roterende dweilen.

HomeRun 5000-serie Philips

Volgens Philips zal de HomeRun 5000-serie stof, vuil en vlekken in één beweging verwijderen dankzij de combinatie van 10.000 Pa zuigkracht met dubbele roterende dweilen. Ook beschikt dit model over een automatisch leegstation waarmee je tot 70 dagen geen stofbak hoeft te legen.

De HomeRun 5000-serie richt zich op gebruiksgemak en grondige schoonmaak. De dubbele dweiltechnologie moet hardnekkige vlekken, zoals opgedroogde druppels of modderige pootafdrukken, effectief verwijderen. Daarbij voorkomt een anti-klitborstel dat haren zich vastdraaien, iets waar huisdiereigenaren vaak tegenaan lopen. De nieuwe robotstofzuiger van Philips heeft de volgende eigenschappen:

  • Dubbele dweiltechnologie: Voor een smetteloze glans op alle harde vloeren
  • 10.000 Pa zuigkracht: Grondige reiniging van vuil en stof
  • Anti-klitborstel: Geen gedoe meer met vastzittende haren
  • Automatisch leegstation (3L): Tot 70 dagen zonder handmatig legen
  • Slimme navigatie (LDS): Herkent obstakels en reinigt efficiënt kamer per kamer
  • Laadt automatisch op: En gaat verder waar hij was gebleven
  • Tot 200 minuten schoonmaaktijd: Dankzij de krachtige 4800 mAh batterij
  • Stembediening & app-bediening: Werkt met de Philips HomeRun-app, Alexa en Google Assistant
  • Compact design (Cashmere Grey & Silke Beige): Past onder meubels en is makkelijk op te bergen

Qua navigatie gebruikt Philips LDS-lijnlasertechnologie die de robot helpt om obstakels te vermijden, zelfs bij weinig licht. De robot kan tot 200 minuten dankzij de 4800 mAh-batterij. Is die leeg, dan rijdt de robot automatisch terug naar het laadstation om op te laden om daarna verder te gaan waar hij gebleven was.

Besturen kan via de Philips HomeRun-app, die ook schoonmaakrapporten bijhoudt. Daarnaast ondersteunt het apparaat Alexa en Google Assistant voor stembediening.

Prijs en beschikbaarheid

De Philips HomeRun 5000-serie is beschikbaar in de kleuren Cashmere Grey en Silke Beige en ligt per direct in de winkels. De adviesprijs bedraagt 649,99 euro.

