Dreame lanceert zelfreinigende Aqua-serie robotstofzuigers

De nieuwe Aqua 10 Ultra Roller Complete is volgens Dreame een revolutie in de wereld van de robotstofzuiger, want het pakt ook de vuile dweilpads aan. De naam van de Aqua-serie wijst naar prestaties op waterkracht met actief zelfreinigende, met water gespoelde dweilborstels voor vlekkeloze resultaten. Het hart van het systeem is de Dreame Roller Mop Solution. Dit dweilborstel-systeem verwijdert hardnekkige vlekken en kan zichzelf intelligent reinigen. Voorzien van de AquaRoll dweilborstel die 100 tpm draait zal dit model zichzelf continue reinigen met schoon water terwijl een schraper het vuile water afvoert. De dweilborstel is voorzien van 12 sproeikoppen en een slimme drukregeling die zich automatisch aanpast om hardnekkige vlekken aan te passen. Ook Dreame stapt met de Aqua-serie nu over naar de grote brede dweilrol in plaats van twee roterende dweilpads, net zoals Eufy en SwitchBot ook gedaan hebben.

De Aqua 10 Ultra Roller Complete is de eerste robotstofzuiger in de nieuwe Dreame Aqua-serie en komt met FluffRoll-technologie om de dweil zacht en flexibel te houden, AutoSeal Roller Guard om tapijten te beschermen en droog te houden, ThermoHub 100 om de dweil op hoge temperatuur met 100 graden te reinigen in het thuisstation en nog veel meer. Voorzien van twee HD-camera’s met AI kan deze robotstofzuiger meer dan 240 obstakels herkennen en vermijden. Ook ProLeap is aanwezig, want betekent dat deze robotstofzuiger drempels en andere oneffenheden tot acht centimeter kan overwinnen. De zuigkracht is met 30.000 Pa ook fors te noemen. De Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete ondersteunt ook de smarthomestandaard Matter.

Prijs en beschikbaarheid

Je moet nog even wachten op deze nieuwe robotstofzuiger, want dit model zal vanaf het vierde kwartaal verkrijgbaar zijn. Een prijs is nog niet bekend.