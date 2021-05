Aqara komt met nieuwe E1-switch in China, lijkt voor Europa te zijn

Aqara heeft nieuwe switches geïntroduceerd. Het gaat om de Aqara E1, die beschikbaar is via de Xiaomi online third-party winkel xiaomiyoupin.com. Aqara is een merk van het Chinese Xiaomi.

Aqara H1

Het is opmerkelijk dat Aqara hier nu mee komt, want de veelgevraagde Aqara H1-switches zijn soms erg moeilijk te vinden. Hopelijk is het met de verkrijgbaarheid van de Aqara E1 beter gesteld. De switch heeft zowel de mogelijkheid om bedraad te worden gebruikt als draadloos. Er zijn solo en dubbel-rockers, waarbij de bedrade switches in zowel neutraal als niet-neutraal beschikbaar zijn.

Helaas lijken de switches vooralsnog alleen beschikbaar in China, terwijl het ontwerp overduidelijk zeer geschikt is voor de standaarden die we binnen de EU kennen. Het kastje heeft vier gaatjes voor schroeven om ze zo met een draai-en-vast-achtige manier te kunnen installeren. Bovendien heeft het vierkante ontwerp met zijn ronde hoekjes wel iets weg van hoe stopcontacten en apparaten er in Europa vaak uitzien. De Switch zelf is 86 bij 86 bij 30,15 millimeter, zo schrijft Homekitnews.

E1-switch minder krachtig

Aan de andere kant kun je beter nog geen bestelling plaatsen van Aqara E1: er zit zo te zien geen enkele EU-certificering op. Het is dus aan te raden om te wachten tot die felbegeerde H1-switches beter beschikbaar worden. Die zijn sowieso krachtiger dan de E1. E1 biedt 220VAC op 50 Hertz, met een maximum van 5A. H1 heeft 100-250VAC, 50 tot 60 Hertz en een maximum van 8A. E1 blijkt ook niet compatibel te zijn met de originele Aqara-hub.

Uiteraard is de E1-switch wel te gebruiken met HomeKit en de Aqara Home-app, Mi Home en Zigbee 3.0. Dat laatste betekent dat de switch dus wel werkt met andere Aqara-producten, zoals Aqara M2, M1S, P3 en G2H, omdat die ook op Zigbee 3.0 werken. Dat laatste geldt alleen niet voor de originele Aqara-hub, waardoor die buitenspel komt te staan.

We zijn benieuwd of we de Aqara E1 op den duur in Europa zullen treffen, maar kijken ook reikhalzend uit tot de H1 beter beschikbaar is in onze regio.