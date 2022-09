Aqara brengt Smart Radiator Thermostat E1 naar Europa

De nieuwe radiatorknop van Aqara is aan te sluiten op allerlei moderne verwarmingen die in Europa aan de muur hangen. Datzelfde geldt voor handdoek- en vloerverwarmingen. De knop heeft ondersteuning voor verwarmingen met aansluiting van M30 x 1,5 mm. Ook zijn er adapters beschikbaar voor RA-, RAV- en RAVL-connecties. De accessoire is te koop via verschillende Amazon- en Europese Aqara-winkels.

Smart Radiator Thermostat E1 van Aqara

De Smart Radiator Thermostat E1 van Aqara ondersteunt Zigbee 3.0 en krijgt naar verwachting in de toekomst support voor smarthomestandaard Matter. Die ondersteuning verschijnt dan mogelijk in de vorm van een software-update. Daarnaast kun je dit product koppelen aan allerlei bestaande ecosystemen, zoals HomeKit en Siri, Alexa, Google Home en Google Assistant, IFTTT, Home Assistant en meer.

De slimme radiatorknop van Aqara meet de temperatuur in de kamer via de ingebouwde temperatuursensor. Maar dat is niet de enige bron van informatie. Want je kunt ook een externe sensor kopen die de temperatuur in huis meet, voor een meting die veel preciezer is. Wanneer je ook nog gebruikmaakt van raam- en deursensoren, dan kan het systeem de verwarming uitschakelen op het moment dat er een raam of deur openstaat en je dus eigenlijk voor de buren zou stoken, op dat moment. Zo voorkom je verspilling van energie.

Binnen de app krijg je eveneens toegang tot handige functies. Zo kun je een temperatuurschema instellen waar de gekoppelde apparaten zich aan houden. Daarnaast is er geofencing aanwezig. Dan kan de verwarming alvast opwarmen terwijl je onderweg bent naar huis. Tot slot kun je het systeem later reageren op het weer. Wordt het ineens heel koud, dan kan de verwarming iets eerder aanspringen waar nodig.

De Aqara-radiatorknop heeft een prijs van 56,99 euro en is vanaf nu verkrijgbaar.