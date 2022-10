De toekomst van smarthome is bijna hier, want sinds het begin van de maand kunnen ontwikkelaars en fabrikanten daadwerkelijk aan de slag om hun producten klaar te maken voor Matter. Versie 1.0 is dan ook al uitgebracht. Als consument moet je wellicht nog even geduld hebben voordat je favoriete producten allemaal ondersteund worden, maar Apple heeft een tandje bijgezet. De Apple TV 4K-modellen en de HomePod Mini ondersteunen vanaf nu de nieuwe smarthomestandaard Matter en kunnen dienst doen als Thread Border Router.

Matter straks de nieuwe standaard

Het doel van de nieuwe smarthomestandaard is ‘alles met alles verbinden’. Veel fabrikanten doen mee en straks hoef je dus veel minder vaak achterop het doosje van het product te kijken of het wel werkt met de apparaten die je al in huis hebt. Matter bestaat uit de standaarden wifi, bluetooth low-energy ethernet en Thread. Met Thread is het mogelijk producten van verschillende fabrikanten aan elkaar te koppelen, zonder dat je daar een externe hub voor nodig hebt. Je moet echter wel een basis hebben om het Thread-netwerk te verbinden met je wifi-netwerk en dat kan met een Thread Border Router. Veel producten hebben straks deze mogelijkheid, waaronder dus de Apple TV 4K-modellen en de Apple HomePod Mini. Met de release van tvOS 16.1 is Matter-ondersteuning toegevoegd. Lees vooral het onderstaande artikel om meer over Matter te leren.