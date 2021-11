Ten eerste de Amazon Smart Air Quality Monitor, oftewel de luchtkwaliteitsmeter. Dit kleine apparaatje meet vijf verschillende waardes in huis, namelijk PM, VOC, CO, luchtvochtigheid en temperatuur. Een indicatie van de luchtkwaliteit geeft het ledje aan op het kleine apparaatje. In de Alexa-app kan je daarnaast de luchtkwaliteitsscore bekijken en notificaties ontvangen bij een slechte luchtkwaliteit. Volgens Amazon is het apparaatje gemakkelijk te installeren en werkt het ook met de slimme assistent Alexa samen.

Het lijkt erop dat de Smart Air Quality Monitor van Amazon voorlopig niet naar Nederland komt. Volgens website The Verge zal het apparaatje vanaf december verkrijgbaar zijn voor 79,99 euro. In Europa zal de luchtkwaliteitsmeter verkrijgbaar zijn in Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Over de Benelux is nog niets bekend.

Matter-ondersteuning op de Echo’s

Daarnaast was er ook nog ander nieuws te melden. Amazon heeft bekendgemaakt dat het Matter gaat ondersteunen op de Echo-apparaten. Matter is de nieuwe smarthomestandaard van de toekomst en stond eerder bekend als Project Chip. Deze nieuwe standaard moet het smarthomeprobleem van de gesegmenteerde markt gaan oplossen. Vele grootmachten doen mee, waaronder Apple, Google, IKEA, Tuya, Somfy, Signify, Samsung en dus ook Amazon. Naast de Matter-ondersteuning op de Echo-speakers en slimme displays zal Amazon de nieuwe smarthomestandaard ook brengen naar de Eero-routers.

