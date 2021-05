Ajax Systems voegt nieuwe producten aan alarmsysteem toe

Ajax KeyPad Plus met RFID

Ajax Systems brengt ook een nieuw Keypad op de markt, uitgerust met een RFID-lezer. Hierdoor kun je het alarm uitschakelen middels een RFID-tag of -pas. Het bedrijf brengt hiervoor zelf tags en passen op de markt. Een pas of tag heeft een geheugen voor maximaal 13 hubs, waardoor het ook een handige oplossing is voor kantoren.

Een andere nieuwe functie van de KeyPad Plus is dat niet alle gebruikers meer een eigen Ajax-account nodig hebben. Ze kunnen simpelweg met een eigen pas of tag het alarm in- of uitschakelen. Het beheer van alle tags en passen vindt plaats in de Ajax-app.

Ajax Systems geeft aan dat de batterijduur van de KeyPad Plus ongeveer 3,5 jaar bedraagt wanneer je elke dag een pas of tag gebruikt. Zet je deze functie uit dan loopt de batterijduur op tot 4,5 jaar. Ook dit apparaat heeft een Grade 2-certificering meegekregen en is te koop vanaf juni.