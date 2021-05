Smart Home Systeem 3000 van Gira

Gira heeft verschillende oplossingen voor een intelligente woning. Ontdek bijvoorbeeld het Gira Smart Home Systeem 3000. Deze combineert verlichting, jaloezieën en verwarming in één systeem. Het Gira Systeem 3000 is geschikt voor nieuwbouw, maar kan ook achteraf geïnstalleerd worden.

Het werkt als volgt: Het Gira Systeem 3000 vereist een conventionele installatie met bedrading. De Systeem 3000 basiselementen kunnen eenvoudig in de inbouwdoos achter de wand gemonteerd worden. De 24 mm inbouwdiepte zorgt ervoor dat er veel ruimte over is en biedt flexibiliteit bij het bedraden. Hier overheen plaats je het afdekraam.

Gira werkt met diverse bedieningselement-opzetstukken. Het is een universeel systeem en biedt daardoor de mogelijkheid om het opzetstuk van jouw voorkeur te plaatsen. Het bedrijf heeft opzetstukken zoals een tweevoudige lichtknop, een opzetstuk met pijlsymbolen, een jaloezie- en schakelklok display of kies voor de nieuwe touchschakelaar met slider. Het systeem herkent automatisch of een opzetstuk op een basiseenheid voor licht of jaloezie is geplaatst. Gira wil op deze manier een universeel en overzichtelijk systeem bieden met weinig componenten, maar veel functies. En zoek je naast het bedienen van verlichting, jaloezieën en verwarming ook een manier om je huis te beveiligen? Maak dan gebruik van de opzetstukken inclusief bewegingsmelder.

Het is natuurlijk altijd fijn dat je meer mogelijkheden hebt dan een apparaat alleen in- of uit te schakelen. Tussen aan en uit zit een hele wereld aan mogelijkheden om verlichting, jaloezieën en verwarming helemaal naar wens aan te passen. Maak gebruik van de eNet draadloze bedieningselement-opzetstukken Memory met de eNet draadloze wandzender. Je kunt de verlichting, jaloezieën of verwarming nu niet alleen met de opzetstukken bedienen, maar ook met de Gira System 3000-app.