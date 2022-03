Xiaomi brengt Watch S1-serie en Xiaomi Buds 3T Pro op de markt

Naast de lancering van de nieuwe smartphones uit de Xiaomi 12-serie komt de Chinese fabrikant ook met andere nieuwe producten. Zo worden er twee nieuwe smartwatches gelanceerd, namelijk de Xiaomi Watch S1 en de Watch S1 Active. Daarnaast nieuwe draadloze oordopjes met de naam Xiaomi Buds 3T Pro.

Xiaomi Watch S1-serie

De nieuwe smartwatches beschikken volgens Xiaomi over een premium uiterlijk en geavanceerde functies die bijdragen aan een gezonde leefstijl. Zo is daar de Xiaomi Watch S1 met een roestvrijstalen frame met 1,43-inch amoled-scherm met saffierglas. Dit is de smartwatch met een wat zakelijker uiterlijk en je kunt kiezen uit klassiek leer voor de band of fluorrubber. Zoek je echt een sporthorloge? Dan moet je kijken naar de Xiaomi Watch S1 Active. Hetzelfde 1,43-inch amoled-scherm, maar dan een duurzaam lichtgewicht metalen rand met keuze uit een frame in drie kleuren en een bandje in zes gekleurde opties.

Wandelen en hardlopen wordt automatisch gedetecteerd en in totaal zijn er 117 fitnessmodi met 19 professionele modi waar je als gebruiker uit kunt kiezen. Heel fijn ook, beide smartwatches zijn te koppelen aan Strava en Apple Health. Je gezondheid kun je bijhouden met zuurstofsaturatie, gezondheidsmonitoring en slaapmonitoring. De smartwatches ondersteunen oproepen via bluetooth, betalingen via nfc en de spraakassistent Alexa. Een volledig opgeladen batterij gaat 12 dagen mee en in de batterijbesparingsmodus tot 24 dagen.

Xiaomi Buds 3T Pro

Xiaomi komt ook met nieuwe draadloze oordopjes. De Xiaomi Buds 3T Pro beschikken over 10 mm dubbele magnetische, dynamische drivers met sectionele DLC-coating en ondersteuning voor de LHDC 4.0-audio codec. Ze beschikken over actieve ruisonderdrukking tot 40 dB en je kunt kiezen uit drie verschillende ANC-modi of de Adaptive-modus waar de oordopjes zich aanpassen aan het omgevingsgeluid. Ook is er een transparantiemodus om geluid juist door te laten.

Volgens de fabrikant wordt er een 360-graden soundscape met next-generation audio-ervaring geleverd dat vergelijkbaar is met bioscoopgeluid. Met de hoofdbewegingsmodus behoudt elk afzonderlijk geluidsdetail zijn positie en met bewegen ontstaat een levensechte 3d-ervaring. Je kunt tot zes uur luisteren op één lading en tot 24 uur met de meegeleverde oplaadcase.

Prijs en beschikbaarheid

Vanaf 1 april zijn de smartwatches beschikbaar. De Xiaomi Watch S1 kost 269 euro, de Xiaomi Watch S1 Active 199 euro. De Xiaomi Buds 3T Pro liggen 1 april in de winkel voor 169 euro.