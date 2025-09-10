Apple lanceert geen Mini, maar de iPhone Air: slechts 5,6 mm dik

De nieuwe iPhone Air kun je een beetje beschouwen als de Macbook Air, een soort tussenmodel. Beter dan de reguliere iPhone, maar qua specs net iets minder dan de Pro-modellen. Alhoewel, met het camerasysteem mag je daar over twijfelen. Met een dikte van slechts 5,6 mm is dit wel een uniek model in de line-up. Ook is er geen fysieke simkaart te plaatsen in dit toestel.

De iPhone Air heeft een oled-scherm van 6,5-inch, 120Hz (ProMotion). Het toestel heeft een hoofdcamera van 48 megapixel. En dat is het eigenlijk. Verder vind je geen camera’s achterop. Wel is deze hoofdcamera ook te gebruiken als telephotocamera. De selfiecamera voorop beschikt over 18 megapixel met een grotere sensor dan voorheen. De chipset is wel vlot, want dit model gebruikt dezelfde A19 Pro als de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Ook hier vinden we minimaal 256 GB en is er geen versie met 128 GB. Is dat niet genoeg, dan kies je ook uit 512 GB of 1 TB. Ook dit model komt met iOS 26 en Apple Intelligence aan boord.

Prijs en beschikbaarheid