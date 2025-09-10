Nieuws Mobile Apple Smartphones

Apple lanceert geen Mini, maar de iPhone Air: slechts 5,6 mm dik

10 september 2025 1 Minuut 0 Reacties
iPhone Air

Geen nieuwe iPhone Mini, maar de iPhone Air. Apple lanceert de dunste iPhone tot nu toe met een behuizing van slechts 5,6 mm dik.

Apple iPhone Air

De nieuwe iPhone Air kun je een beetje beschouwen als de Macbook Air, een soort tussenmodel. Beter dan de reguliere iPhone, maar qua specs net iets minder dan de Pro-modellen. Alhoewel, met het camerasysteem mag je daar over twijfelen. Met een dikte van slechts 5,6 mm is dit wel een uniek model in de line-up. Ook is er geen fysieke simkaart te plaatsen in dit toestel.

De iPhone Air heeft een oled-scherm van 6,5-inch, 120Hz (ProMotion). Het toestel heeft een hoofdcamera van 48 megapixel. En dat is het eigenlijk. Verder vind je geen camera’s achterop. Wel is deze hoofdcamera ook te gebruiken als telephotocamera. De selfiecamera voorop beschikt over 18 megapixel met een grotere sensor dan voorheen. De chipset is wel vlot, want dit model gebruikt dezelfde A19 Pro als de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Ook hier vinden we minimaal 256 GB en is er geen versie met 128 GB. Is dat niet genoeg, dan kies je ook uit 512 GB of 1 TB. Ook dit model komt met iOS 26 en Apple Intelligence aan boord.

Prijs en beschikbaarheid

  • iPhone Air is vanaf 19 september verkrijgbaar in de kleuren spacezwart, wolkenwit, lichtgoud en hemelsblauw en met een opslagcapaciteit van 256 GB, 512 GB en 1 TB. iPhone Air is verkrijgbaar vanaf 1229 euro.

Reacties (0)

Lees meer

Polaroid Now Generation 3 Create
Nieuws Create Fotocamera's 10 maart 2025

Nieuwe Polaroid Generation 3 camera’s werken ook met een app

10 maart 2025
Switchbot Smarthome
Nieuws Smarthome Veiligheid en beveiliging 22 mei 2025

SwitchBot introduceert de Lock Ultra Vision Combo en Hub 3

22 mei 2025
Apple Mac-Mini M4 Pro_music-studio Create
Digital Movie Reviews Create 18 juni 2025

Review: Apple Mac-Mini M4 Pro & Beelink Ser9 – Mini-desktops voor video- en fotobewerking

18 juni 2025
Sony CS serie Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 16 juni 2025

Sony lanceert betaalbare CS-Serie luidsprekers voor de thuisbioscoop

16 juni 2025
HomeWizard thuisbatterij Smarthome
Nieuws Smarthome Energie 16 juli 2025

HomeWizard start verkoop thuisbatterij met stekker in België

16 juli 2025
Sony PXW Z200_14 Create
Digital Movie Reviews Create 09 april 2025

Review: Sony PXW Z200 – De middenklasse camcorder is nog lang niet dood…

09 april 2025
Philips Hue Secure camera Smarthome
Nieuws Smarthome Veiligheid en beveiliging 24 maart 2025

‘Philips Hue Secure Doorbell komt eraan’

24 maart 2025
Canon_C400_11 Create
Digital Movie Reviews Create 14 mei 2025

Review: Canon EOS Cinema C400 boxcamcorder – 6K Fullframe, Triple Base ISO & RF mount

14 mei 2025