TCL lanceert twee betaalbare smartphones met de TCL 20Y en TCL 205

TCL 20Y

De TCL 20Y beschikt over een HD+-display van 6,52-inch en een drievoudige camera aan de achterzijde. De hoofdcamera is 48-megapixel. Voorop vinden we een hdr-camera van acht megapixel. De camera’s zijn voorzien van diverse ai-functies, zoals scene detectie 2.0 voor een goed belichte foto. Deze smartphone is voorzien van een 4.000 mAh-batterij. Verder vinden we 4 GB werkgeheugen, 64 GB opslaggeheugen en een octa-core processor aan boord.

TCL 205

De TCL 205 komt met een octa-core processor, 2 GB werkgeheugen en 32 GB opslaggeheugen. Het toestel heeft een HD+-display van 6,22-inch en komt met een batterij van 4.000 mAh. Achterop vinden we een hoofdcamera van 13 megapixel en een dieptecamera van twee megapixel. Voorop vinden we een frontcamera van vijf megapixel. Het toestel biedt ondersteuning voor Face Unlock en draait op Android 11 Go-editie.

TCL MOVEAUDIO S108

Tot slot lanceert TCL ook nieuwe draadloze oordoppen. De TCL MOVEAUDIO S108 is water- en zweetbestendig dankzij IPX4 en moet achtergrondgeluiden wegfilteren dankzij Beamforming pickup-technologie. Voor dit bedrag kun je niet teveel verwachten van het wegfilteren van achtergrondgeluiden, maar in deze prijscategorie is het mooi meegenomen. Je kunt twee uur luisteren op de accu en tot 20 uur met de meegeleverde oplaadcase. Via de touch controls kun je ook een telefoontje aannemen of een spraakassistent activeren.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

Eind oktober ligt de TCL 20Y in de winkel voor een adviesprijs van 139,99 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren Jewelry Black en Jewelry Blue. Van oktober t/m december ontvang je de TCL MOVEAUDIO S150 headset cadeau t.w.v. 39,99 euro.

De TCL 205 is tevens eind oktober beschikbaar voor 99,99 euro in de kleuren Power Grey en Atlantic Blue. Van oktober tot en met december ontvangt je als koper de tevens aangekondigde TCL MOVEAUDIO S108 ter waarde van 29,99 euro cadeau.

De TCL MOVEAUDIO S108 is nu beschikbaar voor 29,99 euro in de kleur Pearl White.

Kijk voor meer informatie op de website van TCL.