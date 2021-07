TAG Heuer Connected x Super Mario Limited Edition: nieuwe smartwatch

TAG Heuer komt met een limited edition smartwatch met Wear OS waarbij de Italiaanse loodgieter centraal staat. Mario is normaal gesproken druk bezig om de prinses te redden uit handen van aartsrivaal Bowser, maar heeft dit keer de tijd gevonden voor een samenwerking met TAG Heuer. Het resulteert in een gelimiteerde TAG Heuer Connected x Super Mario Limited Edition. Er worden maar 2000 exemplaren van gemaakt.

De gehele smartwatch is in de stijl van Mario. Van de interface van Wear OS tot aan het bandje. Ben je die dag flink aan het bewegen en haal je bepaalde doelen? Mario krijgt een mushroom en wordt groter. Haal je je stappen voor die dag? Dan springt Mario op de vlaggenmast, net als in de klassieke games wanneer je het level hebt gehaald. De smartwatch is uitgerust met diverse animaties en laat Mario verschijnen in een aantal iconische outfits uit de games. Uiteraard zijn er diverse watchfaces beschikbaar in het thema van de besnorde loodgieter. De overige functies zijn overigens niet geheel duidelijk. Je kunt in ieder geval je hartslag meten en een gps-functie is aanwezig.

Prijs en beschikbaarheid

De TAG Heuer Connected x Super Mario Limited Edition is vanaf 15 juli verkrijgbaar in een aantal regio’s, maar je moet er snel bij zijn en niet bang zijn om geld uit te geven. Niet alleen worden er maar 2.000 exemplaren gemaakt, maar de smartwatch wordt verkocht voor 2.150 dollar. Kijk voor meer informatie op de website van TAG Heuer.