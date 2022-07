Samsung lanceert rugged smartphone: Galaxy XCover6 Pro

De Samsung Galaxy XCover6 Pro is ontworpen om onder zelfs de meest extreme omstandigheden goed te kunnen blijven werken. Voorzien van een MIL-STD-810H gecertificeerd ontwerp, een IP68-waardering en Corning Gorilla Glass Victus+ moet je dit toestel onder alle werk- en weeromstandigheden kunnen gebruiken, zelfs met handschoenen aan.

Het toestel beschikt over een TFT FHD+-scherm van 6,6-inch met een beeldverversingssnelheid van 120Hz. Aan boord vinden we een 6nm Octa-Core Processor, 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Deze laatste kun je uitbreiden tot 1 TB met een micro-sd-kaart. De batterij heeft een capaciteit van 4.050 mAh en, uniek in deze tijd, kan gewoon door de gebruiker vervangen worden indien nodig. Samsung zet sowieso in op duurzaamheid, want naast de vervangbare batterij krijg je ook vijf jaar beveiligingsupdates en vier grote OS-updates. Nu bij lancering draait het toestel op Android 12. In het ontwerp is verder gekozen voor gerecycled plastic.

Achterop de Samsung Galaxy XCover6 Pro vinden we een hoofdcamera van 50 megapixel (f/1.8) met autofocus en een ultra-groothoekcamera van acht megapixel (f/2.2). De selfiecamera voorop beschikt over 13 megapixel (f/2.2). Verder is er ondersteuning voor 5g, wifi 6e, bluetooth 5.2, nfc, usb-type-c en dual simkaarten. Ontgrendelen kan met gezichtsherkenning of de vingerafdruksensor in de aan/uit-knop.

Samsung Galaxy XCover6 Pro – Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy XCover6 Pro is per direct verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van 609 euro.

