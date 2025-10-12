Voor entertainment én productiviteit

Start de Samsung Galaxy Tab S11 Ultra voor het eerst op en je wordt overdonderd door het scherm. Felle kleuren, haarscherp en gewoon echt heel mooi. Voor entertainment is dit echt één van de betere tablets op de markt. Zelfs het geluid uit de kleine speakers weet te imponeren. De vier door AKG getunede speakers klinken veel voller dan je verwacht. De hardware is ook snel genoeg om de nieuwste games te spelen, alhoewel de gekozen chipset niet de allersnelste van dit moment is. Internetten gaat razendsnel, je social media kun je prima bijwerken en ook internet bankieren is uiteraard geen enkel probleem.

We komen wel bij het eerste minpuntje. De camera’s zijn namelijk niet fantastisch. Je mag wat meer verwachten voor de prijs, want het is absoluut niet op hetzelfde niveau als de high-end smartphones van Samsung. Je hebt een frontcamera van twaalf megapixel die prima voldoet voor videobellen. Achterop vind je twee camera’s met een hoofdcamera van dertien megapixel en een ultragroothoekcamera van acht megapixel. In fel daglicht zijn de resultaten acceptabel, maar zodra het wat donkerder begint te worden (of bij gebruik binnen) gaat het resultaat echt achteruit.

Er zijn natuurlijk meer tablets die prima geschikt zijn voor entertainment, maar deze Galaxy Tab S11 Ultra is echt niet alleen gericht op entertainment. Het is een echte high-end tablet die ook voor productiviteit gebruikt kan worden. Je kan een optioneel toetsenbord kopen (Ultra Book Cover) om de tablet ook als een laptop te gebruiken. Reken wel op een adviesprijs van 229 euro bovenop de tablet. Gelukkig wordt de stylus, de S Pen van Samsung, wel direct meegeleverd. En daar zien we wel gelijk een grote verandering. De S Pen heeft namelijk geen bluetooth-functionaliteit (en geen batterij) meer. Enerzijds komt dit de batterij van de tablet zelf ten goede, maar de S Pen heeft wel minder functionaliteiten. De zogenaamde ‘Air Actions’, bewegingen in de lucht, werken op deze tablet nu ook niet meer. Dit gaat ook ten koste van de tracking en de vibraties van de S Pen en dus is het een stap achteruit. De stylus plak je nu magnetisch achterop (onderaan) de tablet en niet langer op de zijkant. Op de tablet zelf werkt de S Pen echter nog steeds prima. Tekenen, schrijven, tikken werkt allemaal soepel en dankzij kunstmatige intelligentie heb je heel veel mogelijkheden.