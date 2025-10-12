Voor de meeste mensen is een tablet voor entertainment, voor het streamen van je favoriete film of serie, voor een beetje internetten of voor een spelletje op z’n tijd. Zoek je echter meer in een tablet? Dan kom je terecht in de markt voor de high-end tablets. Een tablet die je natuurlijk ook heel goed voor entertainment kan gebruiken, maar die ook geschikt is voor productiviteit, zakelijk gebruik en creativiteit. Misschien zou je het zelfs een vervanging voor een laptop kunnen noemen, helemaal met een optioneel toetsenbord. Samsung mikt op die veeleisende gebruiker met de Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. De tablet is groot, razendsnel en voorzien van een zeer dunne behuizing van 5,1 mm. Galaxy AI, Samsung DeX en de meegeleverde S Pen maken het verhaal compleet.
Op zoek naar de ultieme tablet? Samsung kan deze zomaar eens in handen hebben met de lancering van de Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Wij hebben deze high-end tablet uitgebreid getest en vertellen je er alles over.
Dit is de Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Wie de tablet voor het eerst uitpakt zal vast even vreemd opkijken. Wat groot? En zo dun? Dit model is voorzien van een groot 14,6-inch scherm (2.960 bij 1.848 pixels) en kan dus wedijveren met de gemiddelde laptop als we kijken naar de grootte van het scherm. Ook valt direct op hoe dun de aluminium behuizing is. Slechts 5,1 mm dik en voorzien van een premium design is dit een tablet met een zeer slank en draagbaar ontwerp. Aan boord vinden we de MediaTek Dimensity 9400+, 12 of 16 GB werkgeheugen en tot 1 TB aan opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 11.600 mAh en kan met 45 Watt opgeladen worden. Zoals je van Samsung mag verwachten is het updatebeleid zeer goed geregeld. Bij lancering draait de tablet op Android 16 en je mag zeven jaar updates verwachten. Je zit dus goed tot en met het jaar 2032. De Samsung Galaxy Tab S11 Ultra is niet alleen high-end qua specificaties, maar ook qua prijs. De vanafprijs start bij 1.339 euro voor het wifi-model met 256 GB opslaggeheugen. Dat opslaggeheugen is overigens uitbreidbaar met een micro-sd-kaart. De tablet is ook verkrijgbaar in een wifi+5g-variant.
Voor entertainment én productiviteit
Start de Samsung Galaxy Tab S11 Ultra voor het eerst op en je wordt overdonderd door het scherm. Felle kleuren, haarscherp en gewoon echt heel mooi. Voor entertainment is dit echt één van de betere tablets op de markt. Zelfs het geluid uit de kleine speakers weet te imponeren. De vier door AKG getunede speakers klinken veel voller dan je verwacht. De hardware is ook snel genoeg om de nieuwste games te spelen, alhoewel de gekozen chipset niet de allersnelste van dit moment is. Internetten gaat razendsnel, je social media kun je prima bijwerken en ook internet bankieren is uiteraard geen enkel probleem.
We komen wel bij het eerste minpuntje. De camera’s zijn namelijk niet fantastisch. Je mag wat meer verwachten voor de prijs, want het is absoluut niet op hetzelfde niveau als de high-end smartphones van Samsung. Je hebt een frontcamera van twaalf megapixel die prima voldoet voor videobellen. Achterop vind je twee camera’s met een hoofdcamera van dertien megapixel en een ultragroothoekcamera van acht megapixel. In fel daglicht zijn de resultaten acceptabel, maar zodra het wat donkerder begint te worden (of bij gebruik binnen) gaat het resultaat echt achteruit.
Er zijn natuurlijk meer tablets die prima geschikt zijn voor entertainment, maar deze Galaxy Tab S11 Ultra is echt niet alleen gericht op entertainment. Het is een echte high-end tablet die ook voor productiviteit gebruikt kan worden. Je kan een optioneel toetsenbord kopen (Ultra Book Cover) om de tablet ook als een laptop te gebruiken. Reken wel op een adviesprijs van 229 euro bovenop de tablet. Gelukkig wordt de stylus, de S Pen van Samsung, wel direct meegeleverd. En daar zien we wel gelijk een grote verandering. De S Pen heeft namelijk geen bluetooth-functionaliteit (en geen batterij) meer. Enerzijds komt dit de batterij van de tablet zelf ten goede, maar de S Pen heeft wel minder functionaliteiten. De zogenaamde ‘Air Actions’, bewegingen in de lucht, werken op deze tablet nu ook niet meer. Dit gaat ook ten koste van de tracking en de vibraties van de S Pen en dus is het een stap achteruit. De stylus plak je nu magnetisch achterop (onderaan) de tablet en niet langer op de zijkant. Op de tablet zelf werkt de S Pen echter nog steeds prima. Tekenen, schrijven, tikken werkt allemaal soepel en dankzij kunstmatige intelligentie heb je heel veel mogelijkheden.
Alles met AI
Het komt direct al naar voren bij het instellen van de Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: Galaxy AI. Ook de smartphones van Samsung beschikken over Galaxy AI, maar samen met de S Pen zijn de opties nu nog veel uitgebreider. Zo heb je Call Assist (real-time een vertaling tijdens het bellen), Writing Assist (hulpmiddelen bij het schrijven), Interpreter (live-vertaler), Photo Assist (foto’s verbeteren), Browsing Assist (samenvattingen van webpagina’s maken) en nog veel meer. Een functie die direct opviel was Note Assist. Maak notities, maar dan met gebruik van AI en de S Pen. Het maken en organiseren van notities wordt makkelijker. Automatisch indelen, samenvatten, vertalen, schrijven met de S Pen, automatisch omzetten naar tekst, omslag genereren, spelling- en grammaticacontrole en nog veel meer. Ook Drawing Assist is erg leuk. Een beetje schetsen en tekenen en dankzij AI wordt er direct een afbeelding van gemaakt. Zo maak je in een handomdraai complete flyers. Uiteraard is ook Google Gemini aanwezig om met je te praten over van alles en nog wat.
Gaat het je hele workflow veranderen? Nee, dat denk ik niet. Maar het kan daadwerkelijk helpen om je workflow effectiever te maken en zaken uit handen te nemen. Goed om te weten is dat Samsung DeX ook weer aanwezig is. Je sleept het scherm van de tablet zo naar een andere werkplek voor een multischermervaring. Film kijken op een groter scherm? Slepen maar.
Conclusie
De Samsung Galaxy Tab S11 Ultra biedt aan de ene kant het beste van het beste als het gaat om een Android-tablet. Dit is nu echt het schoolvoorbeeld van een high-end tablet. Je ontkomt er niet aan om een vergelijking te trekken met de iPad Pro. Het zijn natuurlijk twee verschillende ecosystemen, maar beide tablets vallen in dezelfde prijscategorie. Maken we de vergelijking dan is de laatste iPad Pro wat sneller met een betere batterij, maar de meegeleverde stylus, het grotere scherm, de vele aanpassingsmogelijkheden, Galaxy AI en de vele manieren om content te maken vallen in het voordeel van deze Samsung.
De Samsung Galaxy Tab S11 Ultra biedt een uitstekende entertainment-ervaring met het fraaie scherm en de goede speakers. Daarnaast is dit model ook zeer geschikt voor productiviteit dankzij de S Pen, optioneel toetsenbord en de vele manieren om content te maken. Samen met Samsung DeX zou de Galaxy Tab S11 Ultra een laptopvervanger kunnen zijn. De prijs is daar alleen wel erg hoog voor. Een goedkopere laptop en een losse tablet daarnaast voor entertainment en je bent minder geld kwijt dan aan deze high-end Galaxy Tab S11 Ultra. Het zorgt er wel voor dat de doelgroep van deze tablet wellicht wat beperkt is. Het doet echter niets af aan de premium-ervaring die Samsung weet te bieden met de Galaxy Tab S11 Ultra.
Beoordeling
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
- Haarscherp en kleurrijk scherm
- Vol geluid uit de kleine speakers
- Meegeleverde S Pen
- Content maken op heel veel manieren
- Galaxy AI echt van meerwaarde
- Samsung DeX voor een multischerm-ervaring
- Nieuwe S Pen biedt minder functionaliteiten
- Camera's mogen echt beter
- Stevig aan de prijs
Beoordeling Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
De Samsung Galaxy Tab S11 Ultra biedt aan de ene kant het beste van het beste als het gaat om een Android-tablet. Dit is nu echt het schoolvoorbeeld van een high-end tablet. Je ontkomt er niet aan om een vergelijking te trekken met de iPad Pro. Het zijn natuurlijk twee verschillende ecosystemen, maar beide tablets vallen in dezelfde prijscategorie. Maken we de vergelijking dan is de laatste iPad Pro wat sneller met een betere batterij, maar de meegeleverde stylus, het grotere scherm, de vele aanpassingsmogelijkheden, Galaxy AI en de vele manieren om content te maken vallen in het voordeel van deze Samsung.
De Samsung Galaxy Tab S11 Ultra biedt een uitstekende entertainment-ervaring met het fraaie scherm en de goede speakers. Daarnaast is dit model ook zeer geschikt voor productiviteit dankzij de S Pen, optioneel toetsenbord en de vele manieren om content te maken. Samen met Samsung DeX zou de Galaxy Tab S11 Ultra een laptopvervanger kunnen zijn. De prijs is daar alleen wel erg hoog voor. Een goedkopere laptop en een losse tablet daarnaast voor entertainment en je bent minder geld kwijt dan aan deze high-end Galaxy Tab S11 Ultra. Het zorgt er wel voor dat de doelgroep van deze tablet wellicht wat beperkt is. Het doet echter niets af aan de premium-ervaring die Samsung weet te bieden met de Galaxy Tab S11 Ultra.
Reacties (0)